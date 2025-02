Sam Asghari revela que firmó acuerdo de confidencialidad con Britney Spears

En una reciente entrevista para el podcast “The Viall Files”, Sam Asghari, el exesposo de Britney Spears, compartió algunos detalles sobre la estricta privacidad que rodeó su relación y matrimonio con la “princesa del pop”.

Durante la conversación, el actor y modelo de 30 años reveló que firmó un acuerdo de confidencialidad durante los siete años que estuvo junto a la cantante, lo que le impide hablar libremente sobre su vida personal y su divorcio.

Asghari hizo hincapié sobre la estricta privacidad que hay en Hollywood para que cualquier figura pública pueda proteger su imagen y su vida privada.

“En Hollywood no se puede hacer nada sin un acuerdo de confidencialidad… Esa es la verdad“, afirmó.

A lo largo de la entrevista, el actor de “Can You Keep a Secret?” fue cuestionado sobre su divorcio con Britney Spears, al que se refirió como un tema del que no podía hablar libremente debido a lo que llamó una “orden de silencio“, agregando que, aunque es consciente de que muchas personas desean conocer más detalles, él no siente la necesidad de usar su separación como una herramienta para llamar la atención.

“Siempre odié el hecho de que alguien hable de esto y llore e intente llamar la atención o usar eso como palanca. Es mi vida, lo viví, lo experimenté, pero creo que hay ciertas cosas de las que se habla en público y otras de las que no. Y creo que no importa cuál haya sido la causa “

El ex entrenador personal de Spears explicó que, a pesar de la ruptura, lo que realmente importa es el tiempo que compartieron juntos y las lecciones que aprendieron en el camino.

“Creo que lo que más importa es el tiempo que pasamos juntos, las cosas que aprendimos. Y eso fue una gran parte de mi vida y también de la de ella“, agregó.

Para finalizar, Sam Asghari dejó claro que, a pesar de la separación, siempre tendrá respeto por Britney Spears y que, en algún momento, le gustaría retomar el contacto con ella.

“Le deseo lo mejor“, expresó, demostrando que, aunque su matrimonio haya terminado, guarda buenos recuerdos.

Mira aquí la entrevista completa

La historia de Britney Spears y Sam Asghari

Sam Asghari y Britney Spears iniciaron su historia de amor en 2016, después de conocerse en el rodaje del video musical “Slumber Party”. Su relación se fortaleció con los años, y en septiembre de 2021, el modelo iraní le propuso matrimonio a la cantante.

La pareja contrajo nupcias en junio de 2022, en lo que Spears describió como su “boda de ensueño”, apenas meses después de haber sido liberada de la tutela que su padre había mantenido sobre ella por más de una década

Sin embargo, el matrimonio no perduró. En agosto de 2023, la pareja anunció su separación, y el divorcio se concretó en diciembre del mismo año, coincidiendo con el cumpleaños número 43 de Spears.

Sigue leyendo: