Confianza y gasto en vacaciones de verano alcanzan máximos históricos en EE.UU.

Según el Índice de Confianza en Vacaciones anual de Allianz Partners USA, a pesar de las presiones económicas y restricciones presupuestarias, la confianza de los estadounidenses en tomar vacaciones de verano está en su punto más alto,. Este año, seis de cada diez estadounidenses (63%) confían en tomar vacaciones de verano.

Los máximos históricos de confianza se corresponden con máximos históricos en el gasto vacacional, con proyecciones de que los estadounidenses gastarán $226,600 millones de dólares en vacaciones de verano este año.

El proveedor de seguros y asistencia de viaje descubrió que el gasto previsto para este año aumentó un 2.26% con respecto a 2024, lo que indica una forma de resiliencia vacacional donde los estadounidenses priorizan el tiempo libre.

El gasto anual registrado este año continúa su ascenso de seis años, con estimaciones anuales que se han más que duplicado desde los $101,700 millones de dólares de 2019, lo que indica un cambio en el comportamiento de los viajes tras la pandemia.

La tendencia al alza del gasto promedio previsto por hogar se mantiene sólida. En 2025, se espera que esta cantidad alcance los $2,867 dólares, lo que representa un modesto aumento respecto a los $2,843 dólares de 2024.

“A pesar de la mayor presión sobre el bolsillo y la continua inflación de los precios de los viajes, seguimos viendo que los estadounidenses priorizan las vacaciones este año“, afirma Emily Hartman, directora general de Allianz Partners USA . “El aumento continuo del gasto indica que los estadounidenses consideran los viajes un objetivo primordial al establecer presupuestos y planes financieros. Al planificar sus próximas vacaciones, es importante no olvidar el seguro de viaje. Después de meses, o incluso años, de planificación, es lógico contar con un plan de ahorro para proteger la inversión”.

Tendencias clave para 2025

El Índice de confianza en vacaciones de 2025 destacó los siguientes comportamientos emergentes de los viajeros estadounidenses:

· La generación Z y los millennials lideran los viajes de verano: los estadounidenses más jóvenes (menores de 35 años) tienen un 70 % de confianza en tomar vacaciones de verano este año. Estos grupos más jóvenes también tienen una probabilidad significativamente mayor de haber vacacionado en los últimos 3 meses, especialmente aquellos de entre 18 y 34 años (29 %), al igual que aquellos con hijos que viven en casa (31 %).

· Vuelven las microvacaciones: Los estadounidenses están dejando de lado los viajes largos y cada vez son más propensos a realizar viajes de una o dos noches (31 %, +3). Como resultado, el promedio de noches por viaje está disminuyendo, volviendo a las 4 noches.

· Los viajeros se están dando el lujo en sus viajes cortos: Buscan aprovechar al máximo sus microvacaciones, ya que el gasto en viajes de una y dos noches ha aumentado significativamente este año. El gasto promedio en un viaje de una noche aumentó de $594 en 2024 a $700 en 2025. Según el análisis del gasto promedio, los viajes de una noche son los más costosos, mientras que los de una semana ofrecen la mejor relación calidad-precio.

· El “bleisure” es tendencia: Un número significativamente mayor de estadounidenses añade tiempo libre a un viaje de negocios o evento importante (o viceversa) en comparación con el año pasado (33 %, +9 %). Durante los viajes de placer, más estadounidenses invierten en experiencias de viaje de lujo (31 %, +4 %), siendo la generación Z y los millennials los más propensos a invertir en experiencias de lujo.

· La asequibilidad juega un papel clave en las decisiones presupuestarias: Incluso cuando el gasto alcanza máximos históricos, un número creciente de estadounidenses que no se atreven a tomar vacaciones afirman que se debe a limitaciones financieras. Casi el 70 % afirma que su falta de confianza se debe a que no quieren o no pueden permitirse el gasto, un aumento significativo respecto al 62 % en 2024.

· Los eventos con entrada siguen impulsando los viajes: Como hemos visto con las grandes series de conciertos, como la gira Eras de Taylor Swift, los estadounidenses viajan tanto dentro del país como fuera del país para asistir a eventos (29%). Se espera que más de la mitad (63%) de los viajeros asistan al menos a un concierto o evento con entrada este año, y la proporción de personas que asisten a tres o más conciertos, festivales o eventos ha aumentado cinco puntos porcentuales este año.

· A pesar de que la mitad de los estadounidenses (51%) afirma no poder permitirse unas vacaciones, 4 de cada 10 confían en que las tomarán de todos modos, lo que continúa la tendencia de “vacaciones justificadas” que el Índice de Confianza en las Vacaciones identificó el año pasado. (“Vacaciones justificadas” se refiere a cuando alguien se toma unas vacaciones a pesar de no poder afrontar los gastos que conlleva viajar).

“Desde el inicio del Índice de Confianza en las Vacaciones, hemos observado que los estadounidenses dan mayor importancia a las vacaciones“, afirma Daniel Durazo, Director de Comunicaciones Externas de Allianz Partners USA. “Este año, este dato alcanzó su máximo histórico: el 75 % de los estadounidenses considera importantes las vacaciones anuales, independientemente de su capacidad para tomarlas. Esta priorización constante es un indicio de cómo los estadounidenses quieren vivir y aprender; no prevemos que esto cambie pronto”.

