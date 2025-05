Trump condena los últimos ataques de Putin contra Ucrania: “No sé qué demonios le ha pasado”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump criticó este domingo los recientes bombardeos rusos contra Ucrania, que dejaron al menos 12 muertos y 79 heridos, y aseguró que está considerando imponer sanciones a Moscú debido a la ofensiva ordenada por su homólogo ruso, Vladímir Putin.

“No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le ha pasado”, declaró Trump a periodistas desde la Base Aérea Andrews, en Maryland, antes de dirigirse a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

“Está matando tanta gente”

Trump, que ha mantenido una relación ambigua con Putin en el pasado, se mostró visiblemente incómodo por los ataques, calificados como los más intensos en semanas. “Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada”, agregó.

Los ataques rusos, registrados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, coincidieron con la fase final de un intercambio de prisioneros entre Kiev y Moscú, que contemplaba la liberación de mil personas por cada bando, según el acuerdo alcanzado días atrás en Estambul.

Consultado sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia, Trump respondió: “Absolutamente. Está matando a mucha gente”, y añadió que su administración está en “plenas conversaciones” sobre las medidas a tomar.

“Está disparando cohetes a Kiev y otras ciudades. No me gusta nada. Estoy muy sorprendido”, expresó.

Desde que regresó a la presidencia en enero, Trump ha intentado posicionarse como un mediador entre Ucrania y Rusia, y ha advertido repetidamente que si el Kremlin no avanza hacia un alto el fuego, enfrentará consecuencias.

En respuesta a los ataques, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski hizo un llamado a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos y a las naciones europeas, para que aumenten la presión sobre Rusia.

“El silencio o la pasividad solo fortalecen al agresor”, dijo Zelenski en un mensaje dirigido a sus aliados.

Sigue leyendo:

• Alemania condena bombardeo contra Ucrania y pide más sanciones para Rusia

• Ucrania vive el peor ataque ruso desde hace semanas en medio de canje de prisioneros

• Zelensky informa de ataque a Kiev con misiles y drones, pide “más presión sobre Rusia”