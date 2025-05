Adrienne Adams: “Ya es hora de que Nueva York tenga una Alcaldesa”

Falta solo un mes para que los neoyorquinos salgan a elegir al candidato demócrata que competirá en las elecciones generales de noviembre por la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, y la actual presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, asegura estar lista para convertirse en la primera mujer que maneje los destinos de la Gran Manzana.

La neoyorquina de 64 años, quien saltó a la contienda por la Alcaldía con el eslogan “Adrienne para la gente. Sin dramas y sin disparates”, habló con El Diario NY sobre la visión que tiene para convertir a la ciudad en un lugar más asequible.

La política de Queens, quien actualmente aparece en el tercer lugar en las encuestas, después del exgobernador Andrew Cuomo y el asambleísta Zohran Mamdani, asegura que su trabajo en el Concejo Municipal, donde por primera vez en la historia las mujeres son mayoría, es su mejor carta de presentación para el cargo de Alcaldesa. Leyes a favor de las mujeres, los niños, las familias, la educación, y “cero corrupción ni escándalos”, que recalca definen a rivales como el actual alcalde, Eric Adams y Cuomo, y ser mujer, le dan respaldo serio a sus aspiraciones.

Temas como la renta básica garantizada para decenas de miles de jóvenes neoyorquinos, reforma en asuntos de seguridad pública, donde espera quitarle a los oficiales del NYPD las tareas de lidiar con personas con problemas de salud mental, la contratación de 2,400 nuevos policías en los primeros ocho meses de mandato con aumento de salarios, son parte de su plan al mando de la segunda posición más importante de Estados Unidos: la Alcaldía de Nueva York.

La candidata demócrata también mencionó que de llegar a ocupar el cargo de Alcaldesa, defenderá a los inmigrantes contra las políticas provenientes de la administración Trump y arremetió contra el actual alcalde Adams y el candidato Cuomo, a quienes señaló de ser “terribles” opciones no solo para la Gran Manzana sino para las comunidades migrantes.

Aunque se declara emocionada y optimista, la abuela neoyorquina, quien llegó al Concejo Municipal en 2017 representando a barrios como Jamaica, Richmond Hill, Rochdale Village y South Ozone Park, en Queens, y quien se convirtió en 2022 en la presidenta del órgano legislativo, sabe, sin embargo, que ganar las primarias demócratas no será “pan comido”.

De todos modos, la líder demócrata insiste en que teniendo claro que los neoyorquinos suelen involucrarse con las elecciones en el último momento, tiene plena confianza en que los votantes la apoyarán en su proyecto. Su meta es que las familias trabajadoras puedan tener vidas dignas sin estar ahorcados por los elevados costos que actualmente implica sostenerse en los cinco condados y sacar del mapa político a Cuomo y a Adams. No critica a sus otros rivales.

Candidata, ¿Cuál es esa visión que usted tiene para la Ciudad de Nueva York y cuál será su norte si se convierte en Alcaldesa?

“Como alcaldesa, mi visión es hacer una ciudad para todos los neoyorquinos. Yo soy neoyorquina, soy una neoyorquina común y corriente y siento el estrés de los neoyorquinos de a pie. Sabemos que ahora la renta es más difícil de pagar, que la comida es más difícil de comprar. Yo siento eso como todos los neoyorquinos y siendo presidenta del Concejo Municipal he hecho lo propio para enfocarme en esos asuntos y en particular, en la diversidad, porque yo viví el Concejo Municipal más diverso en toda la historia de la ciudad. Por eso, como alcaldesa, lo que haré es lograr que nuestra ciudad sea más asequible. Necesitamos que eso pase en nuestras comunidades que sienten las desigualdades, porque yo como mamá, yo como abuela, necesito eso para que mi familia pueda seguir aquí. Para que puedan costear la ciudad que ellos aman. Así que voy a expandir la asequibilidad del trabajo que he hecho en el Concejo Municipal, voy expandir la asequibilidad en viviendas para todos los neoyorquinos, la equidad para nuestras comunidades. Y voy a impulsar las cosas que hemos legislado en el Concejo. Allí nosotros nos asegurarnos de que no se aprobaran recortes que estaban en manos de alcalde que iban a afectar la educación de nuestros niños, restauramos nuestras bibliotecas públicas y nos aseguramos de que no se recortaran servicios esenciales para todos los neoyorquinos. Como Alcaldesa voy a asegurarme de que esos temas y el financiamiento se expandan y no se les quite a los neoyorquinos. Mi visión es ser una Alcaldesa para todos los neoyorquinos. Estoy en esto por nosotros, por todos ustedes. No estoy en esto por política ni por redención personal. Estoy para empoderar a la gente”.

¿Y en concreto, la comunidad latina y los inmigrantes indocumentados que pueden esperar de un mandato suyo en momentos en que la administración Trump ha arremetido contra ciudades santuario?

“La gente puede ver ya lo que estoy haciendo. Yo estoy demandando actualmente a la administración de Eric Adams y a la administración de Donald Trump. El Concejo Municipal me dio autoridad para actuar en esta demanda legal, porque Eric Adams y Donald Trump quisieran poner a ICE en la cárcel de Rikers Island con una orden ejecutiva firmada por uno de los vicealcaldes, lo que no se había oído en Nueva York. Los estoy demandando para asegurarnos de que ICE no vaya a Rikers Island. Nosotros ya hemos visto el daño que ICE está haciendo alrededor de la nación y no podemos permitir que eso ocurra en Nueva York. Por eso como Alcaldesa nunca voy a dejar que eso ocurra en la ciudad. Las comunidades inmigrantes son la columna vertebral de nuestras comunidades. Yo vivo en el sur de Queens, que es el condado del mundo, y si permitiera que algo le pasara a las comunidades inmigrantes, estaría haciéndole daño a mis propios vecinos. Nunca permitiría que eso pasara. La comunidad latina es muy importante para mí, para vecinos, para la ciudad. Los latinos son parte de nuestra comunidad y es mi responsabilidad preservar las providencias de Ciudad Santuario que tenemos para que ICE no venga a nuestras comunidades. Como Alcaldesa voy a proteger más a nuestras comunidades inmigrantes”.

¿En cuestiones de seguridad qué espera hacer para que los neoyorquinos se sientan más seguros?

“Quiero recalcar que como madre y como abuela, una de mis principales prioridades de lejos es asegurarme de que mi familia esté bien. Creo que si me aseguro de que mi familia esté bien, también voy a asegurarme de que las familias de todos estén bien, de que las familias latinas estén bien, de que todas sientan que están seguras cuando caminan frente a las puertas de sus casas, cuando están en el sistema de transporte, como hace mi familia todos los días. En este momento en la Nueva York de Eric Adams nosotros no nos sentimos seguros en los trenes ni en los buses. No nos sentimos seguros abriendo las puertas de nuestras casas, no nos sentimos seguros caminando a las bodegas de los barrios. Como Alcaldesa por eso voy a implementar mayor trabajo de conexión entre la policía y las comunidades. Tienen que estar conectadas para mostrar una fortaleza más completa. Voy a asegurarme de trabajar de cerca con la comisionada de policía. Voya garantizar que el NYPD pueda seguir teniendo a sus oficiales completos. En este momento hay 2,000 vacantes y tenemos que llenarlas. También tenemos que quitarle al NYPD las labores de trabajadores sociales y expertos de salud mental que no fue para lo que ellos fueron contratados. A los policías los contratamos para proteger a los neoyorquinos del crimen. Cuando comience en el cargo mi responsabilidad será garantizar que tengan las herramientas que necesitan para proteger a los neoyorquinos. Tenemos que asegurarnos de pagarles lo que valen, y cuando hagamos eso, podemos trabajar desde ahí para hacer de Nueva York una ciudad más segura”.

Si usted ganara las elecciones sería la primera Alcaldesa en la historia de la Gran Manzana ¿Usted cree que importa que el próximo alcalde de Nueva York sea una mujer? ¿Eso podría hacer alguna diferencia?

“Nadie me había preguntado antes si importa si el alcalde de la ciudad es un hombre o una mujer. Pero puedo decir con total certeza que hace mucho tiempo Nueva York debería tener una mujer liderando los destinos de la ciudad. Otras ciudades en la nación ya han elegido a mujeres como alcalde, y ya es hora de que Nueva York tenga una Alcaldesa. Las mujeres legislamos muy diferente a los hombres. Yo, como líder del Concejo Municipal de mayoría de mujeres puedo decir que nuestras legislaciones han sido muy diferentes a las de nuestros predecesores. Creo que como mujeres priorizamos asuntos que se quedaban relegados y los hemos puesto al frente, y hemos podido actuar y convertirlos en leyes. Nosotras hemos promovido leyes para proteger a nuestras familias, asuntos de salud mental, asuntos de educación, temas relacionados con la salud materna y mucho más. Cuestiones de nuestros adultos mayores, de seguridad alimentaria. Creo que las mujeres priorizamos las cosas de manera muy diferente y creo que por eso tener a una mujer como alcalde sería algo muy significativo. Nosotras somos la columna vertebral en nuestras comunidades y no creo que haya ninguna duda sobre eso. Las mujeres son mas del 60% de la población votante. Somos la fuerza y que haya una mujer alcalde no solo sería significativo sino que sería más que brillante”.

A pesar del trabajo que usted ha hecho como líder del Concejo Municipal, la verdad es que muchos neoyorquinos no la conocen. ¿Qué le responde a alguien que le pregunte quién es Adriene Adams?

“Les digo primero que soy esposa, soy mamá de 4 hijos, soy abuela de 11 nietos. Yo fui criada por dos padres sindicalizados. Mi papá manejó un camión de UPS por 30 años y mi mamá fue oficial correccional en Rikers Island por más de 20 años, en los 80′ y los 90′. Yo crecí en Hollis, en Queens. Todavía vivo en el sur de Queens, donde levanté a mis hijos. He estado en la misma casa durante más de 35 años, en la misma casa, en Jamaica, de clase media, queriendo lo mismo que cualquier otra familia, tener éxito en Nueva York. Queriendo lo mismo que todos. Cuando yo abro mi puerta y miro a mis vecinos, veo que les preocupan las mismas cosas que a mí. Cosas sobre basura ilegal, sobre el ruido, la polución, sobre delitos de calidad de vida. Yo siento el dolor y el estrés de cada neoyorquino, porque soy una neoyorquina común y corriente. Yo no me metí a competir por la Alcaldía por poder o redención personal. Estoy en esto por todos y quiero ahora ir a manejar la Ciudad y poder trabajar con todos. Necesito sus ideas para que construyamos todos a la Nueva York que queremos y que sirva de faro para los demás”.

Candidata, todos los políticos siempre dicen que ellos son la mejor opción para la Ciudad. ¿Por qué usted es mejor opción que rivales como Cuomo y Mamdani?

“Por una sencilla razón, porque yo ya estoy haciendo el trabajo. Yo soy la única candidata en esta contienda que ha negociado exitosamente, no una vez, no dos veces, sino tres veces el presupuesto municipal. Y ahora estoy negociando mi cuarto presupuesto con la administración municipal, y va a ser otro presupuesto exitoso. Yo he tenido que tomar pasos para liderar en una ciudad donde el alcalde no quiere liderar o donde el alcalde no tiene la capacidad de hacerlo, porque tiene muchas distracciones que hemos visto por sus problemas en el último año. Yo he estado en esto por casi 10 años. No necesito un libro o un manual, porque yo ya sé hacer el trabajo. En esta contienda no hay ninguna Adrienne Adams, solo yo. Y quiero ser la primera alcaldesa. Por eso les digo a los votantes que me miren y que vean que yo estoy haciendo bien el trabajo como ningún otro candidato. Pónganme en el número 1 de sus opciones y todos juntos vamos a ver como voy a hacer que las cosas se hagan en la Ciudad”.

¿Cómo sería Nueva York con Cuomo como alcalde?

“Eso se puede resumir fácilmente, porque ya hemos visto como opera Andrew Cuomo. Como Gobernador, él renunció, porque lo iban a destituir. Si es alcalde, él volvería con sus escándalos y pondría eso en la espalda de los neoyorquinos. Creo que los neoyorquinos están cansados del estrés y el drama y especialmente, están cansados de la corrupción del pasado que hemos vivido por un año. Si Cuomo gana, va a venir con más de lo mismo o si no, con cosas peores. Los neoyorquinos merecen más, mucho más que un alcalde que arrastre sus escándalos. Y yo no traigo ningún escándalo encima, ninguna corrupción, no tengo dramas ni traumas. Un alcalde necesita tener integridad y ser competente, y yo tengo eso. Estoy en esto por todos no por un juego personal”.

Adrienne Adams, candidata a la Alcaldía de NYC, en entrevista con El Diario NY. Foto: Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

¿Pero en realidad Andrew Cuomo sería tan malo para la Ciudad? ¿Y para los inmigrantes?

“No solo Cuomo, también Adams. Estas son las elecciones más consecuenciales en nuestra historia como Ciudad. Basta con mirar a Trump y el daño que ya ha hecho. Solo miremos un momento las relaciones que ha construido. Sabemos que Eric Adams esta con Donald Trump y que hizo un acuerdo con él. No creo que nadie pueda negarlo y espero que eso los votantes lo vean y que también entiendan que los donantes que apoyan a Cuomo son los mismos que apoyaron a Trump. Eso envía un mensaje claro. Creo que hay una relación entre Trump y Andrew Cuomo. Recordemos que el mes pasado Trump dijo no le preocupa para nada Cuomo y eso dice mucho. Yo he sido la única candidata vocal que ha tomado acciones contra Donald Trump. Ni Adams ni Cuomo van a hacer nada. Ellos no van a hablar fuerte contra la agenda de deportación de Trump. Yo ya lo demandé y no veo ni a Cuomo ni a Adams haciendo en nombre de la protección de comunidades como la inmigrante”.

Falta un mes para las primarias demócratas y usted no está a la cabeza de las encuestas. ¿honestamente, siente que es posible ganar?

“Claro que sí, absolutamente. Creo que sí es posible. Nosotros conocemos la historia de cómo funcionan los neoyorquinos con las elecciones de alcalde. Nueva York empieza a moverse bastante tarde en los comicios. Podemos mirar el caso de Kathrin García en las pasadas elecciones. Eric Adams la derrotó por solo 7,000 votos. Los votantes de Nueva York votan de esa manera. Ellos salen al último momento y hacen sentir su opinión en el último momento. Y esta contienda va a ser igual. Mis números comenzaron a ascender ahora mismo y esperamos que sigan subiendo. Y vamos a ver cómo lucen las cosas después de Memorial Day y en las próximas semanas. Yo anticipo una gran subida y voy a aprovechar el momentum y la emoción de la campaña para que la gente sepa que estoy por ellos y voy a intentar ganar”.

Candidata, ¿usted cree que es importante que el alcalde de Nueva York hable español?

“Creo que sí importa y creo que como mínimo debe haber traducción disponible. Si el alcalde no puede agarrar la lengua es necesario un intérprete. Pero yo sé ya un poco de español. Se hablar un poco, pero entiendo más de lo que hablo. Pero como Alcaldesa me comprometo a aprender mejor. Mí oído tiene conexión buena con el español”.