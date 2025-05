Bárbara de Regil denuncia acoso por parte de Memo del Bosque

Una vez más, la actriz Bárbara de Regil se encuentra en el centro de la polémica, y no se trata de algún consejo nutricional, mensajes de amor propio ni por sus rutinas de ejercicio. Esta vez, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ rompió el silencio sobre un episodio que, según ella, ocurrió hace 15 años con el ya fallecido productor Memo del Bosque.

Durante un episodio del reality ‘Secreto de Parejas’, grabado aparentemente desde el año pasado, pero recién salido a la luz, Bárbara relató una experiencia que, según sus palabras, la marcó. En su testimonio, contó que el productor de televisión Memo del Bosque intentó besarla sin su consentimiento durante una reunión de trabajo.

“Yo fui a su oficina, me citó para ver un proyecto, fue hace quince años; se paró en frente de su escritorio, yo me paré para despedirnos, como para irme, y ahí se me aventó con la boca abierta. Y así. Aparte tenía fotos de su mujer en el escritorio. Y me fui, nunca me hablaron para nada”, relató sin filtros.

Como era de esperase, la revelación no pasó desapercibida, y de inmediato las redes sociales estallaron con comentarios donde unos aplaudieron su valentía y otros tantos la cuestionaron por hablar ahora, justo cuando Del Bosque ya no está con vida para defenderse.

La actriz de 37 años, quien está casada con Fernando Schoenwald, se cuestionó a ella misma por qué no había hablado del tema hasta ahora.

“Lo minimicé, (pensé) ‘me intentó besar, no hizo nada más’, y además por miedo. Tan sólo le conté a mi mamá, le conté a Fer cuando lo conocí… y después dije ¿por qué estoy cuidando su imagen si él no me cuidó a mí, como mujer?”, explicó.

Ante la ola de reacciones, Bárbara de Regil quiso dejar en claro cómo se siente y lo hizo a través de un mensaje de audio enviado al periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Estoy tranquila, me dio paz contar una historia en donde fui víctima. Así es la vida, no nos podemos quedar callados”, aseguró.

