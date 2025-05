Vica Andrade denuncia acoso a su familia tras fallecimiento de Memo del Bosque

Para Vica Andrade, la muerte de Memo del Bosque ha sido una montaña rusa de emociones, y no precisamente en silencio. A casi un mes del fallecimiento del productor, la comunicadora ha tenido que enfrentar no solo su duelo personal y el de sus hijos, sino también el peso de un acoso público que no da tregua.

Vica, quien ha sido siempre una figura pública, no ha estado exenta del escrutinio, pero esta vez dijo basta. A través de un comunicado emitido por su equipo legal, la también conductora expresó su profundo descontento con el hostigamiento que ella y sus hijos han vivido desde la muerte de Memo, refiriéndose a los ataques en redes sociales, preguntas insensibles y personas del medio intentando acercarse sin el más mínimo respeto por su dolor.

“En días recientes, la familia ha sido objeto de comentarios malintencionados mediante ataques en redes sociales, adicional a un interés desmedido de gente cercana de la industria, que han intentado forzar acercamientos sin consideración alguna por el momento que viven, Estas actitudes no sólo resultan inapropiadas, sino que además vulneran su privacidad y bienestar emocional“, se lee en el comunicado.

Además, advirtió que está considerando emprender acciones legales contra aquellos que sigan vulnerando su privacidad y la de su familia.

“El respeto a la vida íntima no debe ceder ante ninguna clase de agresión mediante la necesidad morbosa de generar contenido cualquier costo. Por ello se hace un llamado a abstenerse de continuar con este tipo de acciones. La familia Del Bosque Arguedas tomará las medidas legales que considere necesario para garantizar su seguridad y tranquilidad“.

“Cualquier solicitud de entrevista será declinada de forma respetuosa, por tratarse de un asunto estrictamente personal. Aquellos que insistan en obtener declaraciones en estas circunstancias tan delicadas y privadas, lamentablemente evidencian una falta de sensibilidad que no será correspondida”, agregó.

Para finalizar, Vica agradeció públicamente las muestras sinceras de apoyo y cariño

“Se agradece profundamente las expresiones de afecto y solidaridad que han recibido y se solicita con firmeza que se les permita vivir este momento con la paz y el respeto que merecen”.

Sigue leyendo: