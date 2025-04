Vica Andrade habla sobre supuesta “herencia millonaria” de Memo del Bosque

A poco más de una semana de la partida de Memo del Bosque, las redes y algunos medios han comenzado a especular y asegurara que el productor, quien fue la mente maestra detrás de tantos éxitos televisivos, habría dejado una “herencia millonaria” a su esposa, la conductora Vica Andrade, y a sus tres hijos, Luna, Luca y Coral.

Ante el revuelo, fue la propia Vica Andrade quien a través de su cuenta de Instagram salió al paso para aclarar la situación con un comunicado directo y bastante claro.

Y es que, en medio de su duelo, también le ha tocado enfrentarse a chismes y noticias falsas, algo que como dijo ella misma, le da mucha tristeza ver cómo el nombre del productor ha tratado de ser manchado con este tipo de información.

“Hoy como cabeza de familia me corresponde extenderles un llamado a la coherencia para no hacer eco de noticias falsas que atenten contra nuestra seguridad. Distorsionar la realidad nuestra situación es una irresponsabilidad que raya en la maldad”, escribió Vica.

“Por favor, todo lo que he leído en las redes es falso y el tema de la herencia millonaria que dejó mi esposo es una rotunda mentira. Yo no he dado ni una sola declaración y así deseo permanecer”, agregó.

Aun así, en medio de este caos mediático, también quiso agradecer. Porque, a pesar de los rumores, el cariño de la gente hacia el productor ha estado presente. Desde mensajes en redes hasta homenajes como el que le hizo el grupo Caifanes en un concierto en Querétaro, los gestos de amor no han faltado.

“Deseo expresarles mi más profundo agradecimiento por todo su apoyo y cariño durante este largo proceso. Valoro muchísimo su respeto hacia mi familia en este duelo. Memo está en la presencia de Dios y ahora nos corresponde honrar su vida y su maravilloso legado”, comentó.

Recordemos que Memo del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2017, un cáncer que se origina en los glóbulos blancos del sistema linfático. A lo largo de los años, luchó con fuerza, recibió tratamientos, un trasplante de médula ósea, y en 2020 él mismo anunció que estaba en remisión.

Sin embargo, en febrero pasado reveló una recaída y que se sometería nuevamente a tratamiento en un hospital de Texas, lamentablemente, su cuerpo no resistió y falleció el 7 de abril a los 64 años.

