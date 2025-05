Cazzu se quiebra al recibir una sorpresiva carta de su abuela

Cazzu estuvo como invitada en el programa argentino “La peña de morfi” para presentar su más reciente producción musical debido al gran éxito que ha tenido en los últimos días. Y es que los temas musicales que ha estado estrenando se han convertido en un completo éxito, demostrando el talento que lleva en la sangre.

Sin embargo, la expareja sentimental de Christian Nodal mencionó que no estaba dispuesta a ser conmovida por ningún tipo de sorpresas que le tuviesen preparadas en el programa, hecho que finalmente no fue posible, ya que tocaron una fibra muy sensible de su vida personal, como lo es su abuelita, ya que el equipo de producción se comunicó con ella y le envió una carta muy especial.

“Hola, mi muñeca querida: te escribo esta carta a la distancia porque me siento muy orgullosa y feliz al saber lo que estás logrando en tu vida como artista y como la gran persona que eres”, escuchó la intérprete de “Con otra”.

La cantante de origen argentino no pudo evitar romper en llanto al ver a una persona tan significativa para ella desde su casa, escribiéndole unas palabras que le llegaron al corazón porque vienen de alguien que significó mucho durante su infancia y no se esperaba poder contar con un mensaje tan importante mientras presentaba “Latinaje”.

“Con qué alegría recuerdo los momentos de tu niñez cuando jugabas y corrías en el patio de nuestra casa ¿Te acuerdas cuando te regalaba los diarios y, con tanta alegría, te ponías a escribir tus primeros cuentos? Algunos los tengo guardados”, decía el escrito que le preparó su abuela.

El familiar de la cantante destacó todo lo que, profesionalmente, ha logrado hasta la fecha y no quiso despedirse sin antes pedirle a Dios y a la vida que ella siempre se encuentre bien, así como su pequeña hija, fruto del amor que algún día existió con Christian Nodal. Para finalizar, le envío mucho cariño para que la siga recordando de una forma muy especial, como siempre ha sido

“Hoy admiro todo lo que has logrado con tu generosidad y dedicación. Le pido a Dios que las proteja a ti y a Inti, y que sepas que las amo con todo mi ser porque mereces todo lo mejor. Te mando un beso enorme y todo el amor de tu abuela para quien sigues siendo su muñequita. Te amo, abu Mery”, compartió el ser querido de la intérprete de “Mentiste”.

