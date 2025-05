Cazzu debuta como escritora con ‘Perreo: una revolución’ y reivindica la voz femenina en la música

La cantante argentina Cazzu debutó como escritora y anunció a sus seguidores el lanzamiento de su primer libro ‘Perreo: una revolución’.

A través de su cuenta de Instagram, Cazzu posó junto con la portada de su primer libro y confesó que se sintió “estúpida” por creer tener el “derecho” de escribir un libro.

“Y como si fuese poco, también un libro. Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mi***da y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes”, expresó.

Durante cuatro años la ‘La Jefa’, como se hace llamar, pensó en plasmar sus pensamientos y opiniones con respecto a ciertos temas. Aunque sintió inseguridad al principio, al notar que muchas personas estaban de acuerdo con sus ideas.

“Pensé en esos 4 años atrás cuando se me ocurrió empezar a escribir mis pensamientos sobre ciertas cuestiones y que al compartir algunos de ellos con mi círculo y un poco más de gente, me encontré a muchas asintiendo con la cabeza lo cual fue suficiente”, agregó.

Según las propias palabras de la artista, este libro se centra en la lucha por la igualdad desde la perspectiva de las dificultades que viven las mujeres en cualquier ámbito, especialmente en la música.

“Este libro cuenta, reivindica y reniega sobre la industria musical urbana precisamente, sobre la vida siendo mujer en la música o en cualquier ámbito aplicable. Pero sobre todo intenta ser un aporte para seguir construyendo la igualdad”, dijo.

Cazzu dedicó su premio a muchas personas, incluyendo a las mujeres de la industria y a las mujeres de su familia. “Se lo dedico a las mujeres que aman el reggaetón, a las que lo odian, a las que quieren cantar, componer o producir, a mis colegas mujeres que a duras penas llegaron y siguen resistiendo. También se lo dedico a mis colegas varones y a los artistas que me inspiraron. A mi hermana, las mujeres de mi familia, mis amigas, a mis fans y a los curiosos que quieren saber qué carajo tengo yo para decir”, sentenció.

Este nuevo éxito de Cazzu llega después del lanzamiento de su álbum ‘Latinaje’. Latinaje incluye los sencillos previamente lanzados “La cueva”, “Dolce” y “Con otra”, temas que fueron tomados por el público como una indirecta para Christian Nodal, el cantante mexicano que tuvo una relación de dos años con Cazzu y que terminó de manera muy polémica.

