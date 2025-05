Deportivo LSM: Messi y Suárez fundaron un club que competirá en Uruguay

Luis Suárez dio una noticia que generó un gran impacto en el mundo del fútbol. Es que el histórico goleador uruguayo, quien había fundado en 2018 el Deportivo LS sumó este martes como socio del proyecto a su amigo y compañero de Inter Miami Lionel Messi, quien se mostró agradecido por la convocatoria. A partir de ahora, el club con sede en Uruguay pasará a llamarse Deportivo LSM.

El jugador de 38 años explicó en un video publicado en sus redes sociales que cumplió el sueño de haber creado un club en la Ciudad de la Costa, Uruguay, que ya cuenta con más de 3000 socios e infraestructura como un complejo y una ciudad deportiva que ofrece un amplio abanico de actividades para niños, niñas y adolescentes. “Hay muchísima gente trabajando y que si no fuese por ellos esto no hubiese crecido de tal manera. Tanto mi familia como yo creemos mucho en este proyecto, el cual era un sueño”, arrancó el Pistolero.

Suárez confirmó más tarde que su club empezará a competir formalmente en los torneos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con equipos profesionales y allí presentó a Messi como su nuevo socio que se unirá al proyecto del Deportivo LSM.

El rosarino, sentado a su lado, tomó la palabra y expresó: “Primero que nada, quería agradecerle a Luis por darme esta oportunidad, por invitarme a unirme con él, a compartir este proyecto. Este proyecto el cual venís trabajando hace muchísimos años ya, el cual creció muchísimo y ahora poder ser parte de esto junto a vos. Para mí es un orgullo, es una alegría que me hayas elegido, así que espero aportar todo lo que pueda para seguir creciendo y sobre todo para estar en esto también al lado tuyo. Así que nada, muchas gracias”.

Suárez y Messi juntarán su experiencia

“Desde chicos hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me encantaría presentar a un amigo, a un compañero que como lo dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios. Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios”, dijo Suárez antes de darle la palabra a Messi, el nuevo integrante del proyecto profesional del Deportivo LSM.

Por otro lado, el ex jugador de la selección uruguaya dio detalles de sus deseos como cabeza del proyecto LSM. “Con el club queremos empezar a competir en el Mundo AUF, del cual es algo que nos genera muchísima ilusión a nosotros. Es un paso muy adelante para mí y para mi familia en un proyecto el cual creemos más que nada en darle una infraestructura no solamente deportiva, sino que a nivel humano para poder brindarles servicios a esos adolescentes, el cual uno de chico no los pudo tener, pero con la tranquilidad de que vamos a trabajar para crecer en un proyecto el cual soñábamos hace mucho tiempo y que hoy en día se va hacer realidad de poder competir en el mundo. Así es que por eso tomé la decisión que Deportivo forme parte de la estructura tanto juvenil como profesional de AUF”, continuó el ex jugador de la selección uruguaya.

Un sueño más que se hace realidad, hoy nace @DeportivoLSM 💚 pic.twitter.com/4sIjgkRW3O — Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 27, 2025

Club de Uruguay

El Deportivo LS ya tiene su Ciudad Deportiva desde 2023 y está ubicada en la Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones.

Un predio de primer nivel que cuenta con 8 hectáreas, un mini estadio de césped sintético con capacidad para 1400 espectadores, un mini estadio de fútbol 7 con capacidad para 620 personas, además de otras tres canchas de césped natural en excelente estado y otras prestaciones como gimnasios, pileta, vestuarios y restaurante, entre otras comodidades.

El club de Luis Suárez también posee un complejo deportivo con canchas techadas de fútbol, pileta de natación semi-olímpica, buffet, vestuarios y gimnasio de musculación.

El proyecto de Luis Suárez, que fundó la primera sede social en 2018, ya cuenta con equipos que representan a la institución en baby fútbol y en la Liga Universitaria, donde el club ascendió en la primera temporada que disputó en la organización más grande de fútbol amateur que existe en Uruguay. También compite en el Campeonato Uruguayo Sub 14 de fútbol femenino y ahora participará con todos los equipos.

Presentamos con orgullo el escudo de nuestra identidad y pasión por el fútbol. Nos acompañará dentro y fuera de la cancha.



Esto es Deportivo LSM 💚🖤#DLSM #LuisSuarez #LionelMessi #familiaDLSM #auf pic.twitter.com/HeA9hm6Fw3 — DeportivoLSM (@DeportivoLSM) May 27, 2025

Seguir leyendo:

Legendario mediocampista del Arsenal, Tomás Rosicky, estuvo hospitalizado por problemas cardíacos

Lamine Yamal renueva con el FC Barcelona: cláusula, condiciones y nuevo salario

La Liga MX eliminará el Play-In para apoyar a la selección mexicana en su camino al Mundial