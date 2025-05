Exasistente de P. Diddy declara que la secuestró para “matar” a Kid Cudi y amenazó a 50 Cent

El juicio en contra del rapero y magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs continua con testimonios de varios testigos de la Fiscalía. Este martes testificó una exasistente de Combs quien aseguró en el estrado que el rapero la amenazó de muerte en su primer día de trabajo y luego la secuestró a punta de pistola para unirse a él en un intento de matar al rapero Kid Cudi.

La testigo de la Fiscalía fue Capricorn Clark, la ex directora de marca global de Bad Boy Entertainment. En su testimonio Clark aseguró que esa mañana de 2011 Combs llegó a su casa con una pistola en la mano. El rapero la amenazó de muerte y le exigió que lo acompañara porque “vamos a matar a Cudi”.

El rapero Kid Cudi tuvo una breve relación con Cassie Ventura, exnovia de Combs, en 2011. Combs, señalado por la propia Ventura de haber sido controlador y maltratador, estaba enojado por la relación que Ventura inició con Kudi tras su ruptura con el dueño de Bad Boy Records. Kid Cudi testificó la semana pasada en el juicio contra Diddy y su testimonio coincide con la declaración de Clark.

Según dijo el rapero, Clark llamó a Cassie Ventura desde un auto frente a su casa en diciembre de 2011. Según dijo, Clark le advirtió que Combs estaba enfadado porque Cudi, cuyo nombre real es Scott Mescudi, tenía una relación con Ventura y que tenía planes de presuntamente quitarle la vida al rapero.

En el testimonio, Clark aseguró que Combs y un colaborador de seguridad entraron a la casa de Cudi en Los Ángeles mientras ella esperaba en el auto. En ese momento llamó a Cassie desde su teléfono celular para alertar de la situación. Asimismo, detalló que en la llamada escuchó la voz de Cudi que decía “¿Está en mi casa?”.

Combs regresó al auto e interrogó a Clark sobre la llamada. Luego vieron el auto de Cudi salir y se generó una breve persecución que llegó a su fin porque se toparon con patrullas policiales. La exasistente aseguró que Combs amenazó a los involucrados y les dijo que tenían que convencer a Cudi de que él no había organizado el allanamiento. “Si no lo convencen de ello, los mataré a todos”, dijo

Amenaza a 50 Cent

En ese mismo testimonio Capricorn Clark declaró que Combs amenazó al también rapero 50 Cent luego de que ambos coincidieron en una presentación en MTV hace unos años. La disputa entre P Diddy y 50 Cent data desde hace varios años. Sin embargo, en el testimonio, Clark asegura que su exjefe llevó el conflicto un poco más allá.

Según dijo, el rapero tuvo una discusión en un elevador con el manager de Curtis Jackson (nombre de pila de 50 Cent). Combs le habría dicho al manager Chris Lighty, ya fallecido, que tenía problemas con 50 Cent.

“No me gusta todo el tira y afloja. Yo no hago eso, me gustan las armas”, habría dicho Combs según el testimonio de Clark.

50 Cents, quien no pierde la oportunidad de burlarse de Combs e incluso produce un documental sobre su caso cuyas ganancias serán destinadas a sus víctimas, se burló de esta amenaza en sus redes sociales.

“Oh Dios Mío. El pequeño Diddy me quiere muerto, tengo que pasar desapercibido. Creo que me voy a esconder en el partido de los playoffs de esta noche”, escribió en forma de burla en Instagram.

Sigue leyendo:

Sean ‘Diddy’ Combs está “desconsolado” por no asistir a un importante momento familiar

El agente Gerard Gannon dio detalles sobre lo que encontró en la mansión de P. Diddy

Cassie Ventura, exnovia de P. Diddy, declara en el juicio: “Me controlaba la vida”