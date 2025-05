Ninel Conde se niega a hablar de la vida amorosa de Giovanni Medina

Ninel Conde fue invitada a “El Gordo y la Flaca”, donde abordó diversos temas; uno de ellos fue los planes que tiene profesionalmente, así como la relación de amistad y respeto que sostiene con Giovanni Medina, ya que tienen un hijo en común. A pesar de los años que han estado separados, pues comparten el deseo de que Emmanuel siempre se encuentre bien.

En el reconocido programa de entretenimiento, le preguntaron por la vida sentimental de su ex, debido a que se rumorea que él estaría con la actriz Irina Baeva desde hace algunos meses: “Lo que él tiene, pues lo que yo te puedo decir es lo más valioso en mi vida, que es mi hijo, y que lo tiene a su cuidado, y que lo ha hecho muy bien, y que está criando a un niño súper, súper, pues espectacular”, expresó.

La cantante aprovechó para mencionar que estuvo en total desacuerdo con la situación que se registró en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando Giovanni, Emmanuel e Irina se iban de viaje a Roma. Recordemos que los reporteros no actuaron de una manera respetuosa y terminaron golpeando, inconscientemente, al pequeño con tal de obtener declaraciones de cualquiera de los dos adultos, hecho que finalmente no resultó.

“Esas cuestiones que ocurrieron en el aeropuerto, coincidimos él como su padre y yo como mamá, no fueron nada agradables; el niño estuvo en medio de todo eso. De eso sí te puedo hablar, pero de la vida privada de su papá, yo no me meto ni opino ni nada”, dijo en el programa.

Conde detalló que, más allá de que ellos tengan un hijo en común, eso no le da derecho a opinar sobre la vida sentimental de Giovanni, ya que el único tema que deberían manejar es el de Emmanuel, y cualquier otra opinión no vendría al caso por tratarse de la vida amorosa del político mexicano, quién busca llevarla de una manera muy discreta.

“Yo creo que es un tema que no me corresponde opinar, porque ya no está dentro de mi presente él como pareja, pero sí como el padre de mi hijo. Desde mi perspectiva, no toco esos temas porque creo que no me compete; Yo respeto esas cuestiones“, dijo en el programa de Univision.

