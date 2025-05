Aaron Rodgers descarta a los Saints y señala a los Steelers como posible destino en la NFL

El futuro del veterano quarterback Aaron Rodgers en la NFL sigue siendo objeto de intensa especulación tras su liberación por parte de los New York Jets. Sin una confirmación oficial sobre su próximo paso, que incluso ha estudiado la posibilidad de un retiro.

Rodgers ha sido vinculado con diversas franquicias, entre ellas los Pittsburgh Steelers, New York Giants, Minnesota Vikings y, recientemente, los New Orleans Saints, tras el inesperado retiro de su mariscal de campo Derek Carr.

Sin embargo, Rodgers parece haber despejado una de esas incógnitas. Durante un evento organizado por el rapero Mike Stud para su podcast ‘Ya Neva Know: you know what i mean?’, el quarterback fue interrogado sobre una posible vinculación con los Saints.

Su respuesta fue contundente: “No. Esa es la respuesta. No. He jugado allí un par de veces, pero no. La respuesta es no. Soy demasiado viejo, no quiero vivir en Luisiana. ¡Lo siento!”.

Lo que realmente ha encendido las alarmas y las esperanzas de los aficionados de los Steelers llegó con otra pregunta, esta vez sobre los Chicago Bears. Rodgers respondió: “No, pero creo que hay un equipo que podría jugar en Chicago este año en una gira. No lo sé, no estoy seguro. Tengo que echarle un vistazo. Pero amo a Chicago. Mucho más de lo que ellos me aman a mí. Ha sido una gran relación. Todo en un solo sentido”.

Estas palabras, que a primera vista podrían pasar desapercibidas, han sido analizadas con lupa. El calendario de la próxima temporada de la NFL revela que los Pittsburgh Steelers, el equipo con el que más se ha rumoreado que Rodgers podría firmar, tienen programado visitar a los Chicago Bears en la Semana 12 en el Soldier Field.

Esta coincidencia ha sido interpretada como una fuerte insinuación de que la franquicia de Pittsburgh es, de hecho, el destino más probable para el cuatro veces MVP de la temporada.

