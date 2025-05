Cinco arrestados tras interrumpir el rodaje de una película de Gal Gadot en Londres

Las autoridades británicas detuvieron a cinco personas, manifestantes pro-Palestina, por irrumpir en el rodaje de una película en la que participaba la actriz israelí Gal Gadot en varias localizaciones de Londres.

La Policía Metropolitana de Londres aseguró que los detenidos irrumpieron en el rodaje debido a que Gal Gadot es originaria de Israel, un país que se encuentra en medio de un conflicto con Palestina.

“En las últimas semanas, manifestantes han interrumpido el rodaje en varias localizaciones de Londres. Lo han hecho únicamente porque una actriz que participa en la producción es israelí”, indicó la Met en un comunicado.

Las autoridades acusaron a los detenidos de “acoso”. Además, las autoridades basaron los cargos en la sección 241 de la Ley de Sindicatos y Relaciones Laborales, que pena la obstrucción ilícita e ilegal del acceso a un lugar de trabajo.

La policía aseguró que la ley británica respeta el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, aclaró que tienen la obligación de intervenir cuando “se cruza la línea y se convierte en una perturbación grave o en criminalidad”.

Dos de las detenciones están relacionadas con incidentes ocurridos en protestas anteriores, mientras que las tres restantes se deben a delitos ocurridos este miércoles.

Hace varias semanas Gal Gadot fue blanco de polémica tras recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo la primera artista israelí en recibir este reconocimiento. Sin embargo, durante la ceremonia hubo varias protestas de manifestantes partidarios de la paz en Palestina y otros a favor de las acciones de Israel.

Gal Gadot ha defendido a su país natal en medio del conflicto con Palestina que ha dejado incontables muertos y desplazados. La actriz respaldó a Israel tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023.

“Pero el 7 de octubre, cuando la gente fue secuestrada de sus casas, de sus camas, hombres, mujeres, niños, ancianos, supervivientes del Holocausto, estaban pasando por los horrores de lo que ocurrió ese día, no pude quedarme callada. Me conmocionó la cantidad de odio, la cantidad de gente que cree saber cuando en realidad no tiene ni idea, y también cómo los medios de comunicación no son justos muchas veces. Así que tuve que alzar la voz”, defendió la actriz en una entrevista a Variety.

Sigue leyendo:

Fallece a los 84 años Kepa Amuchastegui, actor de ‘Yo Soy Betty, La Fea’

Brad Pitt rompe el silencio sobre su divorcio de Angelina Jolie

Kanye West causa preocupación por una deuda de 400.000 euros en Mallorca