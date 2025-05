11 formas científicas de prevenir el cáncer, según experto en Oncología de Miami

El cáncer afecta a millones de personas globalmente, pero una revelación médica cambia el panorama: cerca del 40% de los casos podrían evitarse con decisiones cotidianas respaldadas por la ciencia. Esta afirmación proviene del reconocido oncólogo Mikkael A. Sekeres, jefe de Hematología del Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami.

En Estados Unidos, las cifras son alarmantes: 1.8 millones de nuevos casos en 2021 y 600,000 muertes en 2022, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la American Cancer Society confirma que el 40% de diagnósticos en adultos mayores de 30 años son completamente prevenibles mediante cambios en el estilo de vida.

Sekeres, quien ha vivido el cáncer de cerca con familiares afectados, incluyendo a su madre con cáncer pulmonar, combina experiencia médica y perspectiva personal. “Es natural que me preocupe que el cáncer me afecte algún día”, reconoció en The Washington Post, donde publicó estas 11 recomendaciones científicas que pueden marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad.

11 cosas que puedes hacer para prevenir el cáncer, según experto en Oncología

Alimentación: La primera línea de defensa

Vegetales crucíferos salvan vidas. Un estudio europeo con 27,000 participantes demostró que una porción semanal de brócoli, coliflor o repollo reduce significativamente el riesgo de 6 tipos de cáncer. Los granos integrales y legumbres, ricos en fibra, previenen específicamente el cáncer colorrectal.

Aceites vegetales Vs. grasas animales. Una investigación con 200,000 personas confirmó que aceites como oliva o canola reducen la mortalidad por cáncer, comparado con mantequilla y grasas animales.

Evitar lo peligroso

Carnes rojas: Límite estricto. Su consumo frecuente se vincula directamente con cáncer colorrectal. Cocinarlas a la parrilla aumenta este riesgo por las altas temperaturas.

Ultraprocesados bajo sospecha. Estudios británicos conectan estos productos con mayor incidencia de cáncer debido a aditivos industriales y baja fibra.

Protección y prevención

Sol: Protección diaria obligatoria. Las camas solares antes de los 35 años incrementan 75% el riesgo de melanoma. SPF 30+ es esencial.

Alcohol: Menos es mejor. Responsable del 5-6% de diagnósticos de cáncer, causó 44,000 casos de cáncer de mama solo en 2019.

Vacunas salvan vidas

La vacuna contra VPH previene 700,000 casos anuales. Desde su implementación, las infecciones cayeron 70% entre mujeres jóvenes.

Detección temprana

Colonoscopías desde los 45 años detectan y eliminan pólipos antes de volverse malignos.

Estilo de vida activo

150 minutos semanales de ejercicio reducen múltiples tipos de cáncer. La obesidad se relaciona con trece variantes de la enfermedad.

Tabaco: Cero tolerancia. Causa 86% de cáncer pulmonar. Dejar antes de los 40 iguala el riesgo al de no fumadores.

