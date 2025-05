Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 29 de mayo al 4 de junio

Arranca el verano en Little Island

La nueva temporada de eventos de verano en Little Island (Pier55 in Hudson River Park West 13th Street) arranca este jueves 29 de mayo, dando inicio a una agenda de 18 semanas que se extenderá hasta el 28 de septiembre. Esta segunda temporada de verano incluirá múltiples estrenos mundiales en sus espacios al aire libre, con 110 actuaciones en vivo y más de 300 artistas. La cartelera de cuatro meses comienza con “The Counterfeit Opera: A Beggar’s Opera for a Grifter’s City”, el estreno mundial de una nueva adaptación de la ópera cómica decisiva de John Gay. A las 8:00 pm. Más información: https://littleisland.org.

Foto: Cortesía Little Island Crédito: Shutterstock

Mau y Ricky en el Irving Plaza

Los artistas venezolanos Mau y Ricky se estarán presentando este viernes 30 de mayo en el Irving Plaza (17 Irving Pl), como parte de su “Hotel Caracas Tour”. La gira está inspirada en su último álbum, Hotel Caracas, un trabajo aclamado por la crítica que obtuvo tres nominaciones al Grammy Latino. Los fanáticos pueden esperar un show lleno de energía con canciones del álbum, así como éxitos queridos de su extenso repertorio, tales como “ Desconocidos” y “Mi mala”. A las 7:00 pm. Boletos: https://mauyricky.com.

Foto: Sony Music

El Met celebra su nueva ala

Este sábado 31 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte (1000 Fifth Avenue) conmemora la reapertura oficial del Ala Michael C. Rockefeller con un día de festividades. El festival ofrecerá al público la oportunidad de explorar las recientemente renovadas galerías para las Artes de África, la América Antigua y Oceanía, tras una renovación de varios años. El evento incluirá música en vivo, actividades artísticas, proyecciones de películas, demostraciones y talleres de artistas, experiencias gastronómicas y mucho más, tanto en la sede del Museo en la Quinta Avenida como en la plaza del Met. Todos los eventos al aire libre son gratuitos; los eventos en interiores son gratuitos con la entrada al museo. De 12:00 a 6:00 pm. Más información:https://www.metmuseum.org.

Foto: Brigit Beyer

Camila en el United Palace

La aclamada banda mexicana, Camila, conocida como uno de los grandes referentes del pop-rock en español arrancó su gira “CAMILA Regresa Tour” alrededor de los Estados Unidos, y este sábado 31 de mayo se estará presentando en el United Palace (4140 Broadway). Esta gira marca el regreso a los escenarios estadounidenses de Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo para deleitar a sus fanáticos con un recorrido de sus mayores éxitos. A las 8:00 pm. Boletos:https://unitedpalace.boletosexpress.com.

Foto: Sony Music

Astropical en Central Park

Astropical, el cuarteto colombiano-venezolano formado por artistas de las bandas de electro-pop Bomba Estéreo y Rawayana, presentaron su álbum debut este año y lo traerán a NYC este domingo 1 de junio, como parte del SummerStage en Central Park. Ambas bandas han alcanzado la fama por méritos propios: Rawayana acaba de ganar un Grammy por su álbum ¿Quién Trae Las Cornetas?, y Bomba Estéreo, que saltó a la fama en 2008 con su éxito “Fuego”, ha colaborado desde entonces con artistas como Bad Bunny y Nelly Furtado. El cantautor YE?DRY abrirá la velada. Gratis. Desde las 6:00 pm a las 10:00 pm, en el Rumsey Playfield. Información:https://cityparksfoundation.org/.

El Teatro Thalía celebra su 30º Festival

El Thalia Spanish Theatre (41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside, Queens) celebra la 30ª edición de su Festival Gratis para la Comunidad con una vibrante serie de cinco espectáculos de música, canto y danza. Cada domingo, del 1 al 29 de junio a la 1:00 pm, el público podrá disfrutar de una muestra de las ricas tradiciones culturales hispanas: 1 de junio, flamenco con Danza España; 8 de junio, música y danza folclórica con Ballet Fiesta Mexicana de Yloy Ybarra; 15 de junio, ritmos ancestrales en Danza Maya con Danza Guacamayas; 22 de junio, zarzuelas y canciones románticas latinoamericanas con Cantantes Hispanos de Ópera; 29 de junio, concierto de castañuelas y voz con la Compañía Española de Canto y Palillos. Más información: www.thaliatheatre.org o en el (718) 729-3880.

Foto: Teatro Thalía

La Sirenita en Paper Mill

La producción final de la temporada 2024-2025 de Paper Mill, The Little Mermaid, comienza sus funciones este jueves 29 de mayo, antes de su estreno el domingo 1 de junio en Paper Mill Playhouse (22 Brookside Drive, Millburn, NJ), y continuará hasta el domingo 29 de junio. Dirigida y coreografiada por JoAnn M. Hunter (School of Rock, Bad Cinderella), con música de Alan Menken, letras de Howard Ashman y Glenn Slater, y libro de Doug Wright, la obra está basada en uno de los cuentos más queridos del mundo y la encantadora película animada de Disney. Es una alegre mezcla de aventura, comedia e historia de amor que encantará a toda la familia. Más información: https://papermill.org.

Dudamel y la NY Phil se toman los parques

Los “New York Philharmonic Concerts in the Parks, Presented by Didi and Oscar Schafer”, se celebrarán del 4 al 7 de junio. Gustavo Dudamel dirigirá a la Filarmónica de Nueva York en cuatro conciertos gratuitos al aire libre: en el Great Lawn de Central Park, Manhattan (4 de junio); Van Cortlandt Park, El Bronx (5 de junio); Prospect Park, Brooklyn (6 de junio); y Cunningham Park, Queens (7 de junio). Las actuaciones comienzan a las 8:00 pm y concluyen con fuegos artificiales. Tras los shows en los parques, músicos de la Filarmónica de Nueva York ofrecerán un concierto gratuito en interiores, el domingo 8 de junio a las 4:00 pm en el Teatro St. George de Staten Island. Gratis. Más información en:https://www.nyphil.org.

Foto:Cortesía

Hudson VU: el nuevo rooftop con vistas 360°

Ya abrió sus puertas Hudson VU, un nuevo rooftop ubicado en el piso 16 del Ink 48 Hotel (653 11th Ave. W. 48 St.), que ofrece una experiencia gastronómica elevada con vistas panorámicas de 360° que van desde Times Square hasta el atardecer sobre el río Hudson y el skyline de Manhattan. La cocina está a cargo del chef ejecutivo Samuel-Drake Jones, y presenta un menú “New American” creativo y sofisticado. Entre los imperdibles están las costillas de maíz con chile y ralladura de lima, el tartar de res con aioli de sebo de res, y el pollo frito “The Birdcage” con pan de maíz y salsa harissa casera. Los cócteles destacan por su creatividad estacional con infusiones, siropes caseros y sabores tropicales como pandan, coco y miel picante. El espacio combina diseño elegante y confort, con una barra de mármol dorado, detalles Art Deco y una piscina reflectante con fogatas al aire libre. Está abierto todos los días de 4 pm a 12 am. Más información: www.hudsonvunyc.com.