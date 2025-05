Charlie Woods, hijo de la leyenda Tiger Woods, ganó con 16 años el Team TaylorMade Invitational de AJGA

De tal palo, tal astilla. Con tan solo 16 años, Charlie Woods, hijo de la leyenda del golf, Tiger Woods, comienza a escribir su legado y a fabricar su carrera. El joven se coronó campeón en el Team TaylorMade Invitational, un prestigioso evento juvenil organizado por la Asociación de Golf Juvenil de Estados Unidos (AJGA).

El torneo, disputado en el Streamsong Resort Black Course, en Florida, reunió a 71 jóvenes talentos, incluyendo a varios de los mejores clasificados del circuito juvenil. Sin embargo, fue Charlie quien se llevó el protagonismo con un desempeño impecable.

Arrancó el día empatado en el liderato y cerró su participación con una ronda de 66 golpes, seis bajo par, sumando un total de 201 golpes (-15) en las tres jornadas.

Su actuación incluyó ocho birdies, dos bogeys y una sólida racha de pares para sellar su victoria con tres golpes de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores: Luke Colton (quinto en el ranking), Willie Gordon y Phillip Dunham.

El triunfo marca un gran avance en la carrera de Charlie, quien apenas está disputando sus primeros torneos en la AJGA. Antes de esta victoria, su mejor desempeño había sido un puesto 25 en el Junior Invitational en Sage Valley.

Aunque no es su primer título, sí es su logro más importante hasta ahora. En 2023, ya había ganado en la categoría 14-15 años del Major Championship del Hurricane Junior Golf Tour, además de imponerse en el Last Chance Regional. También se clasificó para el U.S. Junior Amateur, aunque no logró pasar el corte.

Por su parte, Tiger Woods, a sus 49 años, parece estar de salida. La leyenda se rompió el pasado mes de marzo el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Esto le obligó a perderse el Masters de Augusta en abril.



