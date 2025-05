Defensores de migrantes se manifiestan contra ICE en tribunales de San Francisco

Un grupo de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron frente a la corte de Inmigración en la ciudad de San Francisco. Las personas condenaron las iniciativas de deportación que ha implementado el Gobierno de Donald Trump, quien tiene como objetivo primordial expulsar a las personas que ingresaron al país sin papeles.

La semana pasada, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentaron en juzgados de todo el país para arrestar a migrantes que comparecían para procedimientos judiciales rutinarios. Ocho personas fueron detenidas en los juzgados de los condados de San Francisco y Contra Costa, según informaron los defensores durante la manifestación.

“Los agentes tenían nombres específicos”

Ali Saidi, director de Stand Together Contra Costa habló con la agencia The Associated Press, y compartió que la mayoría de las solicitudes que ingresan en el tribunal de Concord son para asilo. Aseguró que no tenían claro quiénes eran los objetivos para arrestar.

Compartieron que los agentes de ambos tribunales tenían nombres específicos y no estaban arrestando a nadie al azar, informó AP.

“Parece que se trata de arrestos selectivos que podrían haber realizado en otros lugares”, dijo Saidi, “pero decidieron hacerlo en el tribunal para generar miedo de que la gente acuda al tribunal”.

Piden a migrantes cumplan con sus citas

Los activistas, quienes dieron un discurso, imploraron a los inmigrantes que cumplieran con sus citas en la corte, ya que faltar a una audiencia los expondría a una orden de expulsión y deportación.

Asimismo, apuntaron que hay abogados disponibles, así como voluntarios, para acompañarlos a la corte. El defensor público de San Francisco, Manohar Raju estuvo presente en la manifestación, y también Sanika Mahajan, de Mission Action y San Francisco Rapid Response Network.

Con información de AP

