Dunkin’ da la bienvenida al verano con el vibrante Pink Spritz

Dunkin’ le da un toque vibrante y refrescante al verano con el nuevo Pink Spritz, una bebida burbujeante elaborada con una mezcla efervescente y frutal de guayaba, naranja y maracuyá con un toque de agua con gas.

El resultado de esta combinación de elementos es una bebida dulce y burbujeante que promete ofrecer un sabor intenso para el verano, de la mano de la presentadora de podcast y estrella de televisión Giggly Squad, Paige DeSorbo, quien lidera la campaña de lanzamiento de la nueva Pink Spritz.

DeSorbo es una reconocida creadora de tendencias culturales y conocida por su popular podcast Giggly Squad, Summer House de Bravo y su estilo irresistible.

Para impulsar la bebida color rosa, Dunkin lanza un nuevo en el que muestra a Paige comenzando el día en su momento saben que es más feliz: en la cama con su gata, Daphne, y bebiendo un sorbo de Pink Spritz para darle un toque de libertad y relax a su día.

“Cualquiera que me siga sabe que suelo estar en horizontal hasta el mediodía, pero de alguna manera esta bebida, me tiene lista para hacer recados. Me motiva”, comenta Paige, quien en tono gracioso asegura que “un Pink Spritz, y ya estamos a tope”.

¿Dónde conseguir el nuevo sabor de Dunkin?

La nueva bebida refrescante de Dunkin llega a las tiendas de todo el país por tiempo limitado y viene a complementar la selección de bebidas refrescantes, que incluye sabores favoritos de los fans: Fresa, Pitahaya, Mango, Piña y Guayaba Tropical.

Las bebidas refrescantes y el Pink Spritz están disponible por un precio de $3 la bebida mediana.

Una de las ventajas de estas bebidas es que tienen diferentes bases personalizables como té verde, limonada, agua con gas, agua, té negro o leche de avena.

Estos ingredientes permiten a los clientes tienen más opciones para personalizar su Refresco, y el Pink Spritz es solo el comienzo, de más sabores y colaboraciones innovadoras este verano, indica un comunicado de la marca.

Además, Dunkin estrena la Dona Especial de Naranja y Vainilla con un suave glaseado de vainilla, que se une a otros platos de temporada como el Pan Helado de Limón y Fresa y el Latte de Pistacho.

Más ofertas para el verano

Para mes de junio, los miembros de Dunkin’ Rewards tendrán ofertas todos los días:

Todos los lunes de junio: los clientes que realicen pedidos a través de la aplicación recibirán 100 puntos de bonificación.

Del 1 al 16 de junio: con la compra de una bebida podrán obtener un pan helado de fresa y limón por $2.

14 y 15 de junio: por el Día del Padre obtendrán 3x puntos en media docena o docena de donas y 25 o 50 unidades de golosinas MUNCHKINS Donut Hole.

Del 16 al 30 de junio: con la compra de una bebida podrán obtener bocados de tortilla con tocino y queso cheddar a $4.

