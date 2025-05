¿En qué etapa del proceso de compra una vivienda se encuentra?

Ser propietario de una vivienda es una de las mayores inversiones que los consumidores harán en sus vidas, y una de las más emocionantes. Sin embargo, el mercado inmobiliario ha experimentado muchos altibajos en los últimos años, y muchos compradores se están quedando esperando preguntándose si ahora es el momento adecuado para comprar.

¿Cuándo es el momento adecuado para comprar?

El mercado cambia constantemente y hay mucho que no puede controlar. Así que céntrese en lo que puede controlar, que es su preparación financiera, porque el mejor momento para comprar es cuando esté preparado financieramente. Las tasas no son lo único que afecta la asequibilidad de la vivienda, y educarse sobre el proceso de compra de una vivienda y tomar decisiones informadas puede ayudarle a encontrar áreas adicionales para ahorrar.

Si a los compradores les preocupan las fluctuaciones de las tasas diarias, los consumidores podrían fijar la tarifa de hoy mientras compran precios. Por ejemplo, el programa Homebuyer Advantage with Lock and Shop de Chase permite a los prestatarios elegibles fijar su tasa por 90 días mientras comienzan el proceso de compra de vivienda. También pueden ser elegibles para una opción única para reducir su tasa si las tasas mejoran.

¿Cómo sé si estoy financieramente listo para ser propietario de una vivienda?

Ser propietario de una vivienda es un sueño para muchos, pero la mayoría de la gente no sabe que sus sueños pueden estar a su alcance. Estos son algunos señales que puede usted podría ser capaz de la propiedad de una vivienda:

Su bienestar financiero es sólido. Esto podría parecer tener una fuente de ingresos regular y confiable, tener un buen puntaje de crédito; los prestamistas generalmente buscan un puntaje de 620 o más, y tener una baja relación deuda-ingreso. Esto permite a los prestamistas evaluar mejor cuánto podría pagar.

Usted comprende el verdadero costo de ser propietario de una vivienda. Esto podría significar comprender no solo su capacidad de endeudamiento, sino también el pago mensual. También está preparado para los costos adicionales de comprar una vivienda, como los costos de cierre, los impuestos sobre la propiedad, las tarifas de la asociación de propietarios, entre otros costos, así como el mantenimiento o las reparaciones continuas. Busque herramientas financieras como la calculadora de asequibilidad de Chase para ayudar a determinar el poder adquisitivo, en función de los ingresos y los pagos mensuales preferidos.

Esto podría significar comprender no solo su capacidad de endeudamiento, sino también el pago mensual. También está preparado para los costos adicionales de comprar una vivienda, como los costos de cierre, los impuestos sobre la propiedad, las tarifas de la asociación de propietarios, entre otros costos, así como el mantenimiento o las reparaciones continuas. Busque herramientas financieras como la calculadora de asequibilidad de Chase para ayudar a determinar el poder adquisitivo, en función de los ingresos y los pagos mensuales preferidos. Sus objetivos y plazos personales coinciden. Piense en sus próximos eventos de su vida y si tiene sentido ser propietario de una vivienda, como jubilarse, mudarse o formar una familia.

¿Qué más puedo hacer para ahorrar en los costos de ser propietario de una vivienda?

Un gran error es creer que hay que pagar el 20% del precio total de compra de la vivienda, pero algunos tipos de préstamos ofrecen opciones de pago inicial bajo, como préstamos de la FHA y la VA. Por ejemplo, DreamMaker Mortgage de Chase tiene pautas de crédito flexibles y pagos iniciales de bajos como el 3%.

Encuentre programas de asistencia locales para ayudar a reducir elementos como costos de cierre, pagos iniciales o tasas de interés. Existen programas de asistencia a nivel local, estatal y nacional para apoyar a los compradores de vivienda en su camino hacia ser propietarios de vivienda. Puede consultar herramientas como el Homebuyer Assistance Finder que le ayuda a investigar y encontrar programas de asistencia adicionales para los que puede calificar, como el Chase’s Homebuyer Grant, que ofrece hasta $5,000 en vecindarios que califican.

Además, no sea tímido para buscar su préstamo: haga que los prestamistas compitan por su negocio. Consulte con más de un prestamista y compare y contraste los términos para obtener la mejor oferta posible.

Para obtener más información sobre cómo prepararse para la compra de una vivienda, visite chase.com/afford o comuníquese con un profesional hipotecario local que puede ayudarle a hacer recomendaciones basadas en su situación financiera y sus metas únicas.

Solo con fines informativos/educativos: las opiniones y estrategias descritas en este artículo o proporcionadas a través de enlaces pueden no ser adecuadas para todos y no pretenden ser asesoramiento/recomendación específicos para ningún negocio. La información se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, pero JPMorgan Chase & Co. o sus filiales y/o subsidiarias no garantizan su integridad o exactitud. El material no pretende proporcionar asesoramiento legal, fiscal o financiero ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún JPMorgan Chase Bank, N.A. producto o servicio. Debe considerar cuidadosamente sus necesidades y objetivos antes de tomar cualquier decisión y consultar al/a los profesional(es) adecuados. Las perspectivas y el rendimiento pasado no son garantías de resultados futuros. JPMorgan Chase & Co. y sus filiales no son responsables ni proporcionan ni avalan productos, servicios u otro contenido de terceros.

Productos de depósito proporcionados por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro FDIC. Prestamista de igualdad de oportunidades.

© 2025 JPMorgan Chase & Co.