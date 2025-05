Padre héroe de NJ muere al salvar a dos practicantes de kayak en lago en Pensilvania

Bibin Michael, padre de tres hijos residente de Norwood (Nueva Jersey), murió como un héroe salvando a dos personas cuyo kayak se volcó con el viento en un lago en Pocono Mountains (Pensilvania).

Según la policía, unas 20 personas se alojaban en una propiedad de alquiler en Blakeslee y dos adultos entraron al agua en un kayak con chalecos salvavidas puestos al mediodía del domingo, durante el fin de semana de Memorial Day, detalló Patch.com.

Estuvieron en el lago entre 5 y 10 minutos antes de que el viento hiciera volcar el kayak. Michael, de 40 años, saltó al agua para salvarlos, pero se hundió a medio camino entre la orilla y el kayak, según informó la policía. No volvió a la superficie. Un equipo de buceo encontró posteriormente su cuerpo. La oficina del forense lo declaró muerto en el lugar.

Sus seres queridos dicen no estar sorprendidos por su acto de heroísmo, pues Michael trabajó como enfermero hasta 2020, cuando decidió cambiar de carrera y crear un canal de YouTube para promocionar su negocio de servicios financieros.

“Estaba dispuesto a ayudar, tanto si pertenecías a su equipo como si no, si estabas en el negocio o no”, dijo a ABC News su ex compañera de trabajo, Grace Lee. “Estamos en shock, la verdad. Intento no llorar, pero estos últimos dos días no puedo dejar de pensar en él”.

Familiares y amigos se han reunido en su casa para consolar a su esposa e hijos desde su fallecimiento. “Me siento mal… es trágico lo que pasó”, dijo el vecino Greg Burnet. “Bibin era más que un líder; era un alma compasiva, siempre dispuesto a ayudar a los demás y a defenderse cuando más importaba”, escribió un allegado en Facebook.

En un caso similar, en octubre el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda.

En septiembre un valiente neoyorquino actuó rápidamente, salvando la vida de un hombre autista que saltó al agua desde un muelle en Jamaica Bay, Brooklyn. En julio un héroe hispano murió salvando a dos menores de unas aguas turbulentas en Nueva Jersey. En marzo de 2024 una mujer mayor fue rescatada viva por NYPD de las gélidas aguas en el Riverside Park del Upper West Side.

En 2023 un bombero de FDNY murió mientras trataba de salvar a su hija atrapada en una corriente de resaca en la costa de Jersey. Luego en agosto de ese año un padre de 42 años murió ahogado en un canal después de salvar a sus tres hijos, también en ese estado.

Según las últimas estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.