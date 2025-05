Revelan que Octavio Ocaña iba a ser papá antes de su trágica muerte

Ana Lucía Ocaña, madre del fallecido actor Octavio Ocaña, en exclusiva para “Ventaneando” menciona que su hijo iba a convertirse en padre justo antes de ser asesinado. A su vez, explicó que Nerea Godínez se encontraba en estado de gestación. La noticia se da a conocer 4 años después de la muerte del comediante mexicano.

Nerea compartió un video a través de sus redes sociales para defenderse de las declaraciones que dio su exsuegra: “Yo tuve mis motivos, era algo de lo que los dos estuvimos de acuerdo. No voy a dar más detalles porque no viene al caso; yo sabré por qué lo hice. Él se llevó a la tumba porque decidimos no seguir con eso”.

La expareja sentimental de Octavio agregó lo afectada que se sentía debido a que Ana Lucía compartió esta información sobre su vida personal sin consultárselo antes. Por ello, comentó que no entendía el motivo de haber hablado sobre su vida sin mayor razón, ya que esto se conversó con él antes de hacerlo.

“Me siento humillada, traicionada. No considero que sea algo para estar así, pero es un tema que, sí se mantuvo 4 años como se mantuvo, es por algo. Era algo personal, algo que teníamos nada más Octavio y yo como decisión, y pues que vengan a destaparlos y sin más, sin preguntarme, sin ningún tipo de toque, se me hace súper de mal gusto”, explicó.

¿Qué dijo la madre de Octavio Ocaña?

La madre del actor mencionó que él tenía la ilusión de convertirse en papá, pero no se logró debido a que Godínez interrumpió su embarazo por razones que hasta la fecha se desconocen. Además, Nerea comentó que no estaban en sus planes revelar detalles tan íntimos como lo hizo Ana Lucía.

“Octavio lo deprimió mucho que también Nerea. Yo nunca quise comentar eso, pero Nerea en su momento estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo, y fue y se lo sacó. Octavio nos habló para convencerla; decía: ‘Yo quiero ser papá’. Fue y lo hizo; llevaba días de gestación, todavía no estaba bien formado”, añadió.

Sigue leyendo:

· Policía involucrado en la muerte de Octavio Ocaña deberá pagar más de dos décadas en la cárcel

· Octavio Ocaña: policía involucrado en el caso fue declarado culpable de homicidio doloso

· Ofrecen recompensa por ex policía implicado en el caso de Octavio Ocaña