Vanessa Guzmán revela su difícil decisión al dejar el fisicoculturismo

Vanessa Guzmán se dio a conocer en el mundo del entretenimiento por su carrera como modelo y también como actriz. Sin embargo, recordemos que ella dejó ese mundo hace un tiempo para dedicarse completamente al fisicoculturismo y, a través de sus redes sociales, de manera constante compartía contenido relacionado con ese estilo de vida, pero debido a ciertos problemas, no podrá seguir haciendo lo que tanto le gusta.

A través de Instagram compartió un video en el que manifestó que el especialista le sugirió hacer un chequeo que la llevó a tomar una dura decisión: “Es una información que me venía guardando hace tiempo realmente y, como muy oficial ante todo, voy ahorita camino al doctor. No me terminé de recuperar de la cadera; sabíamos que podía ser un proceso largo”.

La mexicana indicó que se someterá a un tratamiento compuesto por moléculas que incluyen al menos la unión de dos o más aminoácidos para contribuir en la construcción de proteínas y, con este desarrollo, podrán generarse funciones biológicas, así como el proceso de transmisión de información que ocurre entre las células.

“Voy a empezar un tratamiento de péptidos con el doctor William Arroyo, así que bueno, vamos para allá. Quiero que me acompañen y empezar a hacer seguimiento de todo el procedimiento. La parte difícil no es tanto la lesión o ver si voy a necesitar cirugía; creo que es el hecho de tener que tomar una decisión muy, muy fuerte, que es no competir“, expresó.

Vanessa no se siente nada contenta al tener que dejar lo que le apasiona, pero el especialista no le dejó otra opción y, debido a su estado de salud, es algo que tendrá que hacer por su bienestar y pronta recuperación.

“No hay competencias este año. Pongo una pausa en el fisicoculturismo; la salud para mí es lo más importante. Predicar con el ejemplo ante mis hijos, que son atletas también, y bueno, pues a depositar toda la confianza y todas las herramientas que en este momento la vida, el destino, Dios, los doctores, todos están poniendo en mí”, dijo.

