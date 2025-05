Donald Trump no descarta indultar al rapero Diddy, imputado por tráfico sexual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó este viernes conceder un indulto al rapero y empresario Sean “Diddy” Combs, quien enfrenta un juicio federal por delitos de tráfico sexual, conspiración con fines de extorsión y transporte para ejercer el proxenetismo.

“En primer lugar, me fijaría en los hechos. Si creo que alguien ha sido maltratado, tanto si le caigo bien como si no, eso no tendría ningún impacto sobre mí”, declaró Trump durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, donde estuvo acompañado por el magnate tecnológico Elon Musk.

En 2012, Trump calificó a Combs como “un buen amigo” durante un episodio de su programa de televisión The Apprentice, y ambos fueron fotografiados juntos en múltiples ocasiones, publicó la agencia de noticias Efe.

Sin embargo, el mandatario aclaró que ya no mantiene contacto con el artista. “Yo solía gustarle mucho, pero creo que cuando me presenté como candidato político esa relación se rompió”, dijo.

También expresó que no ha seguido de cerca el proceso judicial, pese a la cobertura mediática.

Combs está siendo juzgado en Nueva York, y entre los testigos figura su expareja Cassie Ventura, quien lo ha acusado de agresión física y sexual. La cantante aseguró que el rapero la obligaba a participar en encuentros sexuales con prostitutas, denominados freak offs o wild king nights, que podían extenderse durante días.

Actualmente, Diddy permanece detenido en una prisión de Brooklyn sin posibilidad de fianza. Enfrenta cargos que podrían derivar en una pena de cadena perpetua si es hallado culpable de todos los delitos que se le imputan.

El mandatario republicano ha concedido otros indultos a celebridades, como los protagonistas de reality Todd y Julie Chrisley, encarcelados por fraude y evasión fiscal.

Sigue leyendo:

• Cassie Ventura da a luz a su tercer hijo tras testificar contra ‘Diddy’

• Juez rechaza solicitud de anular el juicio contra Sean “Diddy” Combs

• Exasistente de P. Diddy declara que la secuestró para “matar” a Kid Cudi y amenazó a 50 Cent