En debate por la Contraloría de NYC Mark Levine y Justin Brannan advierten que enfrentarán a Trump y al próximo alcalde

Las elecciones primarias están a la vuelta de la esquina, y con el debate entre el actual presidente de Manhattan, Mark Levine, y el presidente del Comité de Finanzas del Concejo Municipal, Justin Brannan, por el puesto de Contralor Municipal, este jueves comenzó la serie de encuentros del canal PIX11, co-patrocinados por El Diario, 1010Wins y Schneps Media. El senador estatal Kevin Parker y el auditor Ismael Malave, quienes también se postulan al cargo, no cumplieron con los requisitos de gasto establecidos por la Junta de Financiamiento de Campañas para participar en el encuentro.

Durante el debate, que resultó muy dinámico y en donde ambos aspirantes coincidieron en criticar fuertemente la gestión del actual alcalde, Eric Adams, y en la necesidad de que el próximo jefe de la Contraloría, audite con mayor rigurosidad a las agencias de la Ciudad, también aseguraron que defenderán a la Gran Manzana de Donald Trump.

“Donald Trump está atacando a la Ciudad desde todos los frentes. Está atacando a nuestra gente, está separando a las familias inmigrantes, está atacando a los neoyorquinos LGBT. Está martillando nuestra economía, está intentando destruir a organizaciones sin fines de lucro. Y enfrentamos recortes a programas vitales como cuidado de salud y asistencia alimentaria”, dijo Levine, quien advirtió que su experiencia lo convierte en el candidato más apto para luchar contra el actual Presidente. “Necesitamos un presupuesto que se construya y nos proteja de esos recortes”.

El concejal Brannan compartió la necesidad de que el futuro Contralor Municipal tenga la capacidad de maniobrar ante los efectos que tendrán en la Ciudad de Nueva York las políticas federales, y recalcó que su hoja de vida y su carácter están diseñadas para asumir el cargo y enfrentar a Trump y a quien dirija los destinos de la Gran Manzana.

“Tengo las cualidades (para ser Contralor). Pero en este momento, se necesitan a alguien que tenga las agallas para parársele al proximo alcalde y a Donald Trump. Necesitamos un peleador que enfrente a Trump”, dijo el político de Brooklyn, al tiempo que destacó que urge luchar contra los recortes propuestos por Trump para la Ciudad. “Trump viene por nosotros y no podemos sentarnos y esperar”.

Los candidatos fueron cuestionados también sobre el plan de congelar las rentas, al que ambos mostraron su apoyo, durante el primer año con la necesidad de revisar los años posteriores y ninguno quiso manifestar abiertamente su respaldo a ninguno de los candidatos a la Alcaldía, donde el exgobernador, Andrew Cuomo y el asambleísta Zohran Mamdani van a la delantera.

“Como creo que es extremadamente importante que el próximo Contralor sea totalmente independiente del alcalde, y que se perciba, además, como totalmente independiente, no voy a respaldar a ninguno en esta contienda por la Alcaldía“, dijo Levine. Brannan por su parte aseguró que “soy neoyorquino y me preocupa mucho quién sea nuestro próximo alcalde, pero no he tomado una decisión. Todavía estoy analizando las candidaturas”.

Mike Levine y Justin Brannan debatieron por la Contraloría en PIX11. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Los aspirantes también coincidieron en que se debe auditar el gasto del NYPD, especialmente en materia de pago de horas extras y que se busque la manera de llenar las más de 2,000 vacantes que hay actualmente, aunque destacaron que se debe invertir en servicios y programas como parte de la lucha para fortalecer la seguridad. Asimismo dejaron ver que están de acuerdo en la inversión de fondos de pensiones para construir nuevas viviendas asequibles y promover el cuidado infantil para todos.

Levine insistió en que Nueva York “gasta mucho dinero en consultorías que debería ir directo a clases en escuelas y a servicios”, mientras que Brannan destacó que se requiere mayor supervisión al gasto en las escuelas porque “la educación que están dando no es una educación de 40,000 millones de dólares”, la inversión que cada año se hace en escuelas.

El momento más caliente del debate se dio cuando Brannan intentó desdibujar a su rival asegurando que no ha criticado abiertamente a Adams en sus malos manejos, pero al ser cuestionado sobre el actual Alcalde, el político de Brooklyn dijo que lo había apoyado cuando fue candidato, respuesta que Levine aprovechó para contraatacar. “El concejal tuvo el Alcalde que quería pero el resto nos vimos afectados”.

El Diario cuestionó a los aspirantes a la Contraloría sobre el futuro de la cárcel de Rikers Island, cuyo manejo le fue entregado a un administrador especial para que logre implementar los planes que se han impulsado desde hace casi una década para cerrar el penal, y ambos candidatos arremetieron contra la actual administración municipal.

“He visitado Rikers muchas veces y esas condiciones son inaceptables”, dijo Levine. “Como Contralor usaría cualquier poder que tenga para garantizar que el administrador haga su trabajo y no se ignore lo que está pasando allá con esa crisis humanitaria”.

Brannan, por su parte afirmó que “esta administración no está interesada en cerrar Rikers. Voté para que se cerrara y aunque creo que esta administración no lo hará, la próxima debe cerrarlo, porque hay una crisis humanitaria”.

El actual presidente de Manhattan usó un momento del debate para hablarle en español a la comunidad inmigrante y no solo aseguró que apoya a quienes llegan a la Gran Manzana en busca de un futuro mejor sino que dio su palabra que luchará por ellos. “Ustedes son algo muy positivo para Nueva York y por eso los defiendo y los defenderé para siempre de la administración Trump y de la Alcaldía, si es necesario”, dijo.

Ambos candidatos saben que todavía no hay nada escrito y que deberán intentar convencer a los votantes demócratas de que cada uno es la mejor opción, pero la encuesta más reciente adelantada por Emerson College Polling/PIX11/The Hill, muestra a Levine como el aspirante más fuerte para asumir la Contraloría, con 37% de respaldo de los votantes. Brannan cuenta con el 27% de apoyo y el 29% de votantes se declaran todavía indecisos.

Además de supervisar los más de $114,500 millones del presupuesto municipal, la Contraloría es una de las oficinas más importantes de la Gran Manzana porque vela por la protección del erario público, los contratos sindicales, el fondo de pensiones de trabajadores públicos y la promoción de auditorías para garantizar que no haya despilfarro ni corrupción.

Después del Alcalde y el Defensor del Pueblo, el Contralor, quien actualmente es Brad Lander, es el tercero en orden de sucesión para reemplazar al jefe de la Ciudad en caso de que falte.