Alcalde Adams de Nueva York demanda $3.4 millones: fondos negados a su campaña de reelección durante acusación federal

Eric Adams, alcalde de Nueva York, demandó a la Junta de Financiamiento de Campañas (CFB) de la ciudad por la reiterada denegación de fondos de contrapartida para su campaña de reelección de 2025.

La demanda, reportada inicialmente por Politico, solicita $3.4 millones de dólares que CFB le ha negado al alcalde, citando en sus decisiones la acusación federal de cinco cargos de corrupción contra él que fue desestimada el mes pasado por el Departamento de Justicia (DOJ), supuestamente a pedido del mandatario Donald Trump.

“Una acusación no es una condena; una acusación política que ha sido desestimada y para la cual no hay pruebas que la corroboren no vale nada”, escribió el abogado Robert Spolzino en la demanda, presentada ante el Tribunal Supremo de Brooklyn. “La confianza de la CFB en la acusación como prueba, particularmente ahora que ha sido desestimada con prejuicio es, por lo tanto, arbitraria, caprichosa, violatoria del procedimiento legal y errónea desde el punto de vista jurídico”.

La CFB negó por primera vez a Adams los fondos de contrapartida en diciembre, citando varias razones, entre ellas su acusación y la falta de documentación por parte de su campaña a los reguladores de financiamiento. La demanda afirma ahora que el equipo de Adams ya presentó esa información.

“Éste es sólo el último paso en los esfuerzos del alcalde por ganar un segundo mandato. Tras el desistimiento de su caso en abril, Adams anunció que buscaría la reelección como independiente para tener más tiempo para hacer campaña y recaudar fondos”, comentó Daily News. Así, no participará en las primarias del Partido Demócrata el 24 de junio, de donde saldrá el candidato para las elecciones del 4 de noviembre.

El mes pasado la CFB negó de nuevo la solicitud de Adams tanto por incumplimiento como por no presentar a tiempo una declaración financiera personal a la Junta de Conflictos de Intereses de la ciudad (COIB).

“Si se mantiene, la determinación de la CFB sienta un precedente peligroso, facultándola para actuar como juez, jurado y verdugo basándose en acusaciones e informes de prensa, no en pruebas”, se lee en la demanda presentada esra semana.

La directora de auditoría de la CFB, Danielle Willemin, escribió en una carta del 15 de abril al equipo de Adams que su decisión se basó en parte en la opinión de un juez sobre el caso, así como en dos declaraciones de culpabilidad previstas de Erden Arkan y Mohamed Bahi, implicados en el presunto fraude de financiación de la primera campaña del alcalde en 2021 que involucraba a agentes del gobierno turco.

Un portavoz de la CFB declinó hacer comentarios ante la demanda. Frank Carone, ex jefe de gabinete de Adams y presidente de la campaña de reelección, participa en la asistencia a su antiguo bufete, Abrams Fensterman, para litigar la demanda contra la CFB en nombre del alcalde.

“Tras meses de cooperación, quedó claro que la CFB pretende privar indirectamente de sus derechos a miles de neoyorquinos comunes que donaron al alcalde Adams porque su liderazgo ha mejorado sus vidas”, afirmó Carone.

Meses de escándalos

Adams lleva meses navegando contra la corriente. A fines de septiembre de 2024 se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Previamente las casas de cinco altos funcionarios de su gobierno fueron allanadas por las autoridades federales.

En una encuesta publicada a principios de octubre 69% de los neoyorquinos opinó que el alcalde Adams debería renunciar o ser destituido (63%) por la gobernadora Kathy Hochul después de que lo acusaran de presunta corrupción federal.

Según una consulta más reciente, en marzo, apenas 20% de los votantes de la ciudad aprobaron el trabajo que estaba haciendo el alcalde Adams. Mientras, muchos miembros de su propio Partido Demócrata aspiran a la candidatura en las primarias del 24 de junio y hasta se rumoró que Adams, un ex NYPD que antes fue republicano, podría volver a serlo.

Ese sondeo marcó la calificación de aprobación más baja que un alcalde de la ciudad de Nueva York ha recibido desde que esa organización comenzó a consultar a los votantes hace casi 30 años, destacó Daily News. El mínimo histórico anterior de Quinnipiac fue 28% de apoyo para el propio Adams en diciembre de 2023, nueve meses antes de su acusación.

La crisis migratoria ha marcado la gestión de Adams, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. En el verano de 2023 el alcalde declaró que la llegada masiva de inmigrantes “destruiría” a la ciudad, alegando falta de recursos y apoyo del gobierno de Joe Biden.

En el último semestre renunciaron el Comisionado de NYPD Edward Cabán -el primer hispano en ocupar ese cargo en la historia-, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Ninguno de ellos ha sido acusado de ningún delito.

A principios de noviembre renunció la novia de Adams, Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación de la ciudad. Igualmente ese mes se abrió una investigación penal sobre un comité de acción política formado para apoyar a Adams por el reverendo Alfred Cockfield II, un pastor de Queens que en 1998 se había declarado culpable de traficar cocaína.

En diciembre hubo acusaciones federales por supuesto soborno que llevaron a la salida de la principal asesora del alcalde, Ingrid Lewis Martin. También poco antes de la navidad renunció el jefe policial (NYPD) Jeffrey Maddrey, bajo alegatos de acoso sexual a una subordinada. En enero el FBI allanó su hogar en Queens y otros lugares vinculados a él.

En febrero cuatro de los principales adjuntos del alcalde Adams renunciaron y la gobernadora Hochul dijo que la situación “es preocupante y no se puede ignorar”. Los cuatro vicealcaldes habían sido nombrados para estabilizar el gobierno de la ciudad después de las salidas anteriores de alto perfil de personas del círculo íntimo del alcalde investigadas por fiscales estatales y federales en casos separados. Otros han salido alegando razones personales.

Aunque el alcalde ha insistido en su inocencia, dos aliados suyos han admitido responsabilidad en el caso de soborno. En enero un magnate inmobiliario de Brooklyn, Erden Arkan, se declaró culpable de conspiración, admitiendo que trabajó con un funcionario del gobierno turco para canalizar contribuciones ilegales de campaña a Adams en 2021.

Luego en febrero trascendió que Mohamed Bahi, ex asistente del alcalde que se desempeñó como enlace principal del Ayuntamiento con la comunidad musulmana, planeaba declararse culpable de un cargo de conspiración en el caso de corrupción.

La última vez que Nueva York vivió un sismo política de esa magnitud fue en el verano de 2021, cuando el poderoso gobernador (D) Andrew Cuomo fue forzado a renunciar bajo acusaciones de acoso sexual, siendo sustituido justamente por su vicegobernadora Hochul, la primera mujer en la historia en liderar el poder ejecutivo estatal. Irónicamente, ahora Cuomo está aspirando a ser el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York para sustituir a Adams.

Adams también fue demandado en 2023 por Lorna Beach-Mahura por un supuesto abuso sexual cometido en 1993, cuando él era oficial de NYPD. Desde el triunfo electoral del republicano Trump en noviembre el alcalde ha sido acusado de acercarse a él para que desestimara su caso, a cambio de apoyar su promesa de deportaciones masivas. A principios de este mes visitó la Casa Blanca y el mandatario dijo: “Vino a agradecerme”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.