Mike Tyson volvería al ring este año contra un legendario campeón de MMA

A poco de cumplir 59 años, Mike Tyson podría volver al boxeo. Luego de lo que fue la derrota ante el Youtuber Jake Paul, Iron Mike tiene una oferta para volver a subirse a un cuadrilátero en diciembre.

Así se lo propuso Alimzhan Bektaev, presidente de la Alash Pride League, una promotora kazaja de deportes de combate.

El combate sería frente al ruso Fedor Emelianenko, una leyenda de la MMA, de 48 años. “Estamos planeando un combate entre Mike Tyson y Fedor Emelianenko. Ya estamos trabajando en ello. El torneo, al que queremos invitar a Mike Tyson, está programado para diciembre”, sostuvo Bektaev, con la esperanza de que el excampeón mundial de peso pesado acepte el desafío.

Emelianenko es considerado uno de los mejores de la historia en su disciplina, aunque nunca llegó a competir en la UFC. Además, tiene una extensa trayectoria en Combat Sambo, un arte marcial creado por el ejército ruso que combina técnicas de judo, lucha y golpes, en donde es múltiple medallista, lo que le valió el apodo de “The Last Emperor” (El Último Emperador).

Frente a un ganador de cinco campeonatos mundiales de MMA

Fiódor Vladímirovich Yemeliánenko tiene el logro de haber sido ganador de cinco campeonatos mundiales de MMA simultáneamente y ostenta un récord de 40 victorias en 48 combates. Aun así, tiene pensado incursionar en el mundo del boxeo con un rival de la talla de Tyson.

Por su parte, antes del combate ante Paul, el mítico boxeador había tenido su última pelea profesional en el 2005, aunque regresó en el 2020 para un combate de exhibición con Roy Jones Jr., que terminó en un empate dividido.

Su época de esplendor la tuvo a finales de la década del 80′ cuando se convirtió en campeón mundial indiscutido de los pesos pesados. Tras pasar tiempo en la cárcel por ser condenado por el delito de violación, volvió a quedarse con la corona en 1996, aunque la perdió meses después con Evander Holyfield.

Al año siguiente, se disputó la revancha que es recordada por la agresión de Tyson, que le arrancó un pedazo de la oreja derecha a su oponente con sus dientes, y tras ser advertido por el árbitro y volver a intentar morderlo, fue descalificado y sancionado durante doce meses.

En noviembre de 2024 volvió al ring, esta vez para medirse ante el influencer Jake Paul, 31 años más joven que Tyson. La pelea se definió en las tarjetas y los jueces otorgaron la victoria a Paul con puntuaciones de 80-72, 79-73 y 79-73, reflejando su dominio en la contienda.

Pese a la última desdibujada imagen, Tyson sigue siendo un referente del boxeo. Sin embargo, hace un tiempo lanzó una cruda reflexión en la que desiste de su legado: “Estoy de paso. Voy a morir y todo terminará. ¿A quién le importa el legado después de eso? ¡Pero qué gran ego! Entonces, voy a morir. No quiero que la gente piense ‘soy esto’, ‘estoy genial’. No. No somos nada. Vamos a morir. Somos polvo. No somos absolutamente nada. Nuestro legado no es nada”.

