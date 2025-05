Vinculan a dos policías al secuestro y tortura de turista italiano por criptomoneda en Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York está investigando a dos detectives que brindaron seguridad en una lujosa casa en el Bajo Manhattan donde aparentemente los inversores de criptomonedas John Woeltz y William Duplessie secuestraron y torturaron por tres semanas a un turista italiano para obligarlo a que revelara la contraseña de su cuenta de bitcoin.

La víctima, Michael Valentino Teofrasto Carturan (28), logró escapar la mañana del viernes 23 de mayo y denunció a Woeltz (37) y Duplessie (33), quienes luego fueron detenidos y acusados de agresión, secuestro, encarcelamiento ilegal y posesión ilegal de arma de fuego.

Uno de los detectives, Roberto Cordero, quien también ha trabajado durante años en el equipo de seguridad del alcalde Eric Adams, recogió a la víctima en el aeropuerto el 6 de mayo y la llevó a la casa, donde permaneció cautivo hasta su fuga la semana pasada, informaron los funcionarios.

Cordero y el otro detective, Raymond J. Low, quien investiga casos de narcóticos en Manhattan, fueron asignados a turnos modificados el miércoles de esta semana, según un documento interno. NYPD confirmó que dos agentes habían sido asignados a tareas modificadas, que generalmente restringen a la persona al trabajo de oficina, y que el asunto estaba bajo revisión interna.

La casa donde ambos detectives trabajaban y donde supuestamente se cometió la tortura y secuestro se encuentra en 38 Prince St, en el barrio NoLita. “Se desconoce si los detectives eran empleados directos o si trabajaban para una empresa de seguridad privada. Los agentes no pueden trabajar para empresas de seguridad sin la autorización del Departamento de Policía, según la guía de patrullaje del departamento. Tampoco quedó claro si los hombres estuvieron presentes durante el delito que, según los fiscales, ocurrió allí”, comentó The New York Times.

No fue posible contactar de inmediato al detective Cordero ni a ningún representante legal suyo para obtener comentarios. Al ser llamado por teléfono, el detective Low declinó hacer comentarios, agregó el diario.

Con 20 años de experiencia, el detective Cordero ha servido en la Unidad de Protección Ejecutiva, el equipo de seguridad del alcalde desde diciembre de 2021, según registros de la policía y la Junta de Revisión de Quejas Civiles, una agencia de supervisión independiente.

Woeltz ha sido acusado formalmente por un gran jurado, aunque la acusación permanecerá reservada hasta su comparecencia el 11 de junio, según informó ayer la fiscalía de distrito de Manhattan.

Beatrice Folchi (24), asistente italiana de Woeltz, también fue arrestada el viernes e inicialmente acusada por la policía de secuestro y encarcelamiento ilegal, pero fue puesta en libertad y su procesamiento fue aplazado, según informó un agente del orden.

Las autoridades han dicho que los dos detectives desconocían cualquier comportamiento ilegal o inapropiado en la vivienda y que el alcalde tampoco tenía conocimiento ni conexión con los dos sospechosos Woeltz y Duplessie. “Se espera que todos los empleados municipales cumplan la ley, incluidos nuestros agentes, tanto dentro como fuera de servicio. Nos preocupan estas acusaciones y, en cuanto nos enteramos de ellas, los agentes fueron asignados a un servicio modificado”, declaró la alcaldía en un comunicado, citado por ABC News.

El detective Cordero se incorporó al Departamento de Policía en enero de 2005 y ha prestado servicios en la 46ta Comisaría de El Bronx y en un equipo de narcóticos en Manhattan, según los registros policiales y de la Junta de Quejas. Ha sido objeto de varias denuncias que lo acusan de abuso de autoridad y uso de la fuerza física. En 2014 un hombre acusó al detective Cordero y a otros siete agentes de golpearlo, desnudarlo, registrarlo y despojarlo de su dinero. El caso se resolvió en 2016.

El detective Low se incorporó a NYPD el mismo día que el detective Cordero, según los registros policiales. Ascendió a su rango actual en 2013. Ha sido mencionado en nueve denuncias desde 2008, incluyendo una que lo acusa de hacer una declaración oficial falsa y usar una llave de estrangulamiento, según los registros de la Junta de Quejas.

Según una denuncia penal, del 6 al 23 de mayo Woeltz y Duplessie secuestraron a la víctima, le robaron sus dispositivos electrónicos y su pasaporte, y lo torturaron hasta que logró escapar. Fuentes policiales indicaron que ambos sospechosos presuntamente habían tenido incidentes violentos con la víctima en el pasado, pero nunca a este extremo. Describieron la relación entre los tres hombres como muy compleja y al parecer el millonario italiano era objeto de acoso frecuente por parte de los dos acusados.

Los presuntos secuestradores intentaron que Carturan les diera la contraseña de su cuenta de bitcoin para robarle la moneda electrónica, y cuando él se negó le pegaron, le aplicaron descargas eléctricas y lo golpearon en la cabeza con una pistola durante semanas, según la denuncia.

Woeltz y Duplessie presuntamente apuntaron con un arma a la cabeza de la víctima varias veces, lo colgaron del borde de la escalera superior de la casa y amenazaron con matarlo a él y a su familia si no revelaba su contraseña, según la denuncia.

El turista también declaró a las autoridades que los hombres le ataron las muñecas y lo sujetaron para impedirle moverse. Además, presuntamente fue obligado a fumar crack/cocaína, detalló NBC News. Fuentes policiales añadieron que los hombres orinaron sobre la víctima y le colocaron un rastreador Apple AirTag alrededor del cuello para asegurarse de que no escapara.

La víctima logró huir descalzo supuestamente diciéndole a Woeltz que le daría la contraseña de bitcoin, que guardaba en su computadora portátil en otra habitación. Cuando el sospechoso se dio la vuelta, el turista huyó por las escaleras y salió de la residencia.

Tras escapar se topó con un agente de tránsito, quien llamó a la policía. Ese momento fue captado en video. La presunta víctima fue trasladada a un hospital en condición estable. Estaba cubierto de cortes y contusiones, con marcas en las muñecas donde lo habían atado.

Fuentes policiales afirmaron que Woeltz es un destacado comerciante de criptomonedas de Kentucky, con una fortuna estimada en unos $100 millones de dólares. La víctima, según informaron, tiene una fortuna estimada en $30 millones.

Fotos mostraron a Woeltz siendo esposado descalzo y vestido con una bata de baño la mañana del viernes, aproximadamente a la hora en que la víctima escapó. Según informes, alquilaba la residencia de Prince St. por entre $30,000 y 40,000 dólares al mes, destacó Daily News. Fue arrestado el viernes 23, tras la denuncia de Carturan. En tanto Duplessie, residente de Miami, se presentó el martes 27 en la comisaría 13 de Manhattan alrededor de las 7:45 a.m.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda