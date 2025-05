Juan Osorio y Eva Daniela celebrarán su matrimonio este año

Juan Osorio y Eva Daniela, en octubre de 2024, compartieron en Instagram que se comprometieron. Al mismo tiempo, la pareja, que ya lleva 4 años de relación, manifestó lo contentos que se siente por este nuevo paso que darán en su vida amorosa, aunque no ofrecieron detalles sobre cómo fue ese momento tan especial.

El productor ofreció una exclusiva a TVNotas y habló sobre su nueva telenovela “Amanecer”, pero también quiso enfocarse en su relación sentimental con su futura esposa, en quien ve un gran impulso para continuar: “Hoy en día hay una motivación muy importante para mí que se llama Eva Daniela. Ella ha inyectado en mí una energía, una juventud y unas ganas de poder ser mejor persona, pareja y jefe. Ella me ha enseñado a aprender a convivir conmigo mismo”.

Osorio mencionó que también ha tenido obstáculos que lo han frenado para seguir. Sin embargo, con la ayuda de su pareja sentimental, ella ha buscado la forma de impulsarlo para que logre sacar todo el talento que tiene. Por impedimentos mentales, se le habría dificultado: “Es bien difícil, porque yo creo que había muchos monstruos dentro de mí que no me dejaban crecer, desarrollarme, fluir. Ella me ha ayudado a dominar eso y a sacar la mejor parte de mí”.

Juan está muy contento porque será este año cuando logré ver a Eva Daniela vestida de blanco, como siempre soñó, pero no quiso revelar mayores detalles sobre cómo será la celebración, a quiénes invitarán ni nada que se asemeje. Por ello, nos mantendremos atentos a sus redes sociales para conocer más sobre el futuro de esta parejita.

“Estoy muy contento. Este año les voy a dar una sorpresa a mi estado emocional, con mi mujer. Después de 4 años y meses, la voy a ver como he soñado. Hoy veo una plenitud de felicidad que no sé si sea un cierre de mi vida. Sea como sea, no lo voy a dejar de disfrutar día a día”, recalcó durante la conversación con la revista mexicana.

¿Qué le dijo Eva Daniela a Juan Osorio?

“Los tiempos de Dios son perfectos. Me caso con el amor de mi vida. Sí. Mil veces sí. Eres mi mayor bendición @juanosorio.oficial. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. El tiempo nos dio la razón. Ahora sé que el verdadero amor perdura. La vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en todas”, escribió.

