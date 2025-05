Manny Pacquiao no se doblega: “Estoy seguro que ganaré esa pelea”

El regreso del histórico boxeador filipino y antiguo campeón mundial, Manny Pacquiao, se ha convertido en uno de los sucesos más interesantes de este año al enfrentarse el próximo 19 de julio contra Mario Barrios por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Las Vegas, Nevada.

El asiático regresa a los cuadriláteros luego de cuatro años sin ver acción en combates oficiales y a sus 46 años todavía muestra altos niveles de confianza con los que espera demostrar que es uno de los mejores peleadores de la historia moderna de este deporte; algo que ha demostrado ya con el intenso entrenamiento en el Wild Card Boxing Club bajo la tutela de Freddie Roach.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para BoxingScene, el peleador filipino aseguró que hará todo lo posible para quedarse con el triunfo ante Mario Barrios y así poder demostrar que todavía tiene todas las condiciones necesarias para estar en la élite de este deporte.

“Estoy confiado en que ganaré la pelea, pero no la estoy tomando a la ligera y no lo estoy subestimando, tengo que castigarme como lo he hecho antes en el entrenamiento. Estoy todavía emocionado por esto, y estoy disfrutando todo el entrenamiento, todavía tengo la pasión como antes, así que estoy emocionado, no tengo que preocuparme por eso”, expresó.

Nacho Beristáin considera que Manny Pacquiao será el amplio vencedor ante Mario Barrios. Crédito: John Locher | AP

“Solo entrené una semana para esas, así que… , podrán esperar un buen Manny Pacquiao, sé que los fanáticos están emocionados de ver a Manny Pacquiao de nuevo, haré lo mejor, y por eso estoy haciendo esto en el entrenamiento. Haciendo todo el trabajo duro como lo hice antes en el gimnasio, estoy aquí para dar una buena pelea, no decepcionaré a los fanáticos”, agregó el peleador filipino.

El último combate de Manny Pacquiao fue la derrota que sufrió por decisión unánime ante Yordenis Ugás el 21 de agosto de 2021, enfrentamiento que significó su pérdida del título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); actualmente ostenta un récord de 62 victorias (39 por la vía del nocaut), ocho derrotas y dos empates.

A lo largo de su carrera el pugilista ha conquistado un total de 12 títulos de campeón en la división welter, lo que lo convierte en uno de los mejores peleadores de esta categoría; por su parte, Mario Barrios llega con 30 años a este enfrentamiento y busca defender el título que ganó justamente ante el propio Ugás; cosecha una marca de 29 victorias (18 por nocaut), dos derrotas y un empate.

