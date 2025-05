Marco Fabián llena de elogios la carrera de Carlos Vela

El icónico jugador mexicano, Carlos Vela, sorprendió a los amantes de este deporte al anunciar su retiro formal a los 36 años tras una carrera que estuvo marcada de muchos logros que lo consagran como uno de los jugadores más destacados y respetados de la era moderna del fútbol mexicano.

Vela llegó a quedar campeón en el Mundial Sub-17 y después de eso dio el salto a Europa tras firmar con el Arsenal de la Premier League para poder iniciar una impotante carrera en el viejo continente que terminó en los Estados Unidos; esto le permitió convertirse en un referente para otras figuras mexicanas que intentaron seguir sus pasos dentro del deporte.

Uno de estos futbolistas a los que inspiró fue Marco Fabián, quien recientemente ofreció una entrevista para Mediotiempo en la que reconoció que conoce muy bien la calidad de juego de Carlos Vela y lo describió como el mejor jugador con el que ha podido compartir en el terreno.

“Le mandé un mensaje, es muy simple, pocas personas lo conocemos tanto, me tocó crecer junto a él y para mí ha sido un orgullo crecer junto a él desde los 13-14 años que llegó a Chivas, todo lo que compartimos y verlo triunfar, pero desde el primer día y hasta hoy sigo confirmando que para mí el mejor jugador con el que me ha tocado jugar en la cancha es Carlos Vela, es el jugador con más calidad que he visto del fútbol mexicano, es un jugador diferente, al cual admiré, el cual me ayudó mucho, con el cual compartí muchas risas, felicidad de mi vida y lo conozco perfecto”, expresó.

“Sé que hoy está en un momento de plenitud, maduro, y que quiere disfrutar de otras cosas como su familia, los tiempos. Hoy es una triste noticia para el futbol, porque no lo volveremos a ver dentro de la cancha, pero también muy bonito saber que ha tomado la decisión que él siempre ha querido y que le deseamos lo mejor siempre”, agregó Fabián.

De igual manera sostuvo que está confiado en que Carlos Vela se mantendrá vinculado al deporte debido a que es un fiel amante al mismo; consideró que se tomará un habitual descanso que suelen hacer los jugadores para luego enfocarse en nuevos aspectos profesionales.

“Claro que sí, lo conozco perfecto, seguramente se tomará algún tiempo, pero lo veremos pronto haciendo algo, seguramente relacionado con el futbol o con algún deporte, ya que le encanta el basquetbol también. Felicitarlo y llenarnos de orgullo, de que un jugador mexicano haya logrado lo que logró, y como siempre lo he dicho, haberlo visto jugar y poder compartir la cancha con él, siempre fue un orgullo”, afirmó.

Recuerda el colegio

Marco Fabián destacó que creció junto a Carlos Vela en las fuerzas básicas de Chivas de Guadalajara y al mismo tiempo recordó que el jugador no era muy entregado a la escuela y que estaban enfocados principalmente en mejorar cada día como jugadores.

“En Chivas íbamos también juntos en la escuela, Chivas nos daba el poder estudiar la secundaria, y tengo que reconocer que a muchos no nos gustaba la escuela, pero a él no era nada más que no le gustaba, él ni siquiera iba, se quedaba a dormir en la casa club. Le decíamos ‘vamos, tráete los cuadernos, vamos a la escuela’, pero no, él se quedaba acostado, viendo los Supercampeones o dormido”, dijo.

“Yo creo, tenía tan seguro lo que era el futbol que decía: ‘al rato me voy a comprar dos o tres escuelas’; siempre sus decisiones han sido con base en lo que lo hace feliz y eso hay que respetarlo, en la vida hay que ser así, él siempre lo tuvo muy claro y es una de las personas que nos ha enseñado mucho”, concluyó Marco Fabián.

