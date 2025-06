‘Se hizo justicia’: reacciones por el triunfo de Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars

Caramelo ganó La Casa de los Famosos All-Stars y su triunfo ha sido celebrado por muchos fanáticos del reality show, debido a que conectaron con su personalidad e historia dentro de la “telenovela de la vida real”.

En la cuenta en Instagram de Telemundo Realities, la publicación alcanzó rápidamente miles de comentarios en los que hablaban de la victoria del expelotero dominicano.

Algunos mensajes que se leyeron fueron: “El mejor. Qué película”, “Le robaron su momento de ganador el solo apagando las luces, pero amando el resultado”, “Te amo, Caramelo”, “Qué película. El mejor”, “Me molestó que le quitaron su protagonismo a Caramelo, él era quien debía apagar las luces de esa casa, solo”.

Otros afirmaron: “Se me fue la voz, ese premio fue demasiado merecido no me arrepiento nunca de haberlo apoyado si regresa a otro reality ahí estaré”, Ese primer lugar siempre fue tuyo, Caramelo”, Felicidades, Caramelo, lo lograste”, “Se hizo justicia, allí tenemos a nuestro ganador y muchos no están soportando”.

La publicación de Telemundo por el triunfo de Caramelo

En las redes sociales de la cadena, escribieron un mensaje para destacar el juego del ganador de La Casa de los Famosos All-Stars.

“¡Esto es una Gran Final con demasiaaaado flow! Desde el primer día sabíamos que Caramelo era diferente. Tenía una chispa única, decía frases inolvidables, nos contagiaba con su alegría y ese sabor dominicano inconfundible. Noche tras noche, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la temporada”, escribieron.

También hablaron de los momentos difíciles que superó: “Tuvo mil enfrentamientos con los Palulus, armó tremendo show en el Cuarto Agua, se enamoró, se equivocó y aún así, logró ganarse el cariño de toda la audiencia, porque cuando alguien es auténtico, no hay estrategia que lo supere”.

Además de esto, comentaron: “Hoy no solo celebramos a un ganador, celebramos a alguien que vivió intensamente cada segundo, que nunca dejó de soñar y que nos regaló momentos para toda la vida. La casa fue suya…Y ahora, el maletín con el premio mayor también es suyo”.

