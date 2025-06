Hochul advierte que proyecto de ley de salud republicano recortaría miles de millones en fondos de Medicaid

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, se expresó en Brooklyn contra los grandes recortes a la atención médica federal aprobados en un proyecto de ley de presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes de mayoría republicana.

La política neoyorquina se unió al líder del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Brooklyn, y a los empleados de salud del Centro Médico Interreligioso de Bedford-Stuyvesant, donde ambos criticaron lo que denominan el “Proyecto de Ley Grande y Feo”. La legislación responde al llamado del presidente Donald Trump a un “proyecto de Ley Grande y Hermoso” que reduciría el gasto federal y los impuestos.

El proyecto de ley, apoyado por todos los republicanos de Nueva York en la Cámara, recortaría la financiación de Medicaid y del Plan Esencial, lo que resultaría en una pérdida aproximada de $13,500 millones de dólares anuales para el sistema de salud de Nueva York, informó el Departamento de Salud del estado.

La gobernadora indicó que los recortes dejarían a 1.5 de millones de ciudadanos neoyorquinos sin seguro y devastarían los hospitales y las clínicas en todo el estado.

“Estamos en guerra para proteger a nuestra gente, y estoy harta de que Washington piense que podemos ser el daño colateral”, dijo Hochul. “Al usar como arma programas de los que hemos dependido durante casi 60 años y recortarlos para poder reducir los impuestos a millonarios y multimillonarios”.

Por su parte, los funcionarios de la administración de Trump justificaron la legislación en programas dominicales, asegurando que ayudaría a reducir el déficit y a preservar programas clave.

Russ Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, afirmó que el proyecto de ley “preservaría y protegería” Medicaid, a la vez que lo haría “más sensato”. Asimismo, el secretario del Tesoro, Scott Bassent, tildó de “alarmistas” las advertencias sobre el incremento de costos, informó Gothamist.

La legislación, que todavía necesita la aprobación del Senado antes de llegar a la oficina de Trump, también impondría nuevos requisitos de elegibilidad para Medicaid. Esto incluiría normas de declaración de trabajo y obstáculos adicionales de revisión, lo que, de acuerdo con los funcionarios estatales, subirían los costos administrativos y reduciría el acceso a la atención médica.

Jeffries solicitó a los republicanos que rechacen la medida, alertando de las consecuencias de amplio alcance para los pacientes y los proveedores de atención médica.

“Los niños, las familias y las personas mayores sufrirán”, manifestó. “Las personas con discapacidad sufrirán. Es un proyecto de ley enorme y desagradable que intentan imponer a la fuerza al pueblo estadounidense; es inadmisible”.

Los empleados del rubro de la salud presentes en la manifestación afirmaron que la legislación podría obligar al cierre de hospitales, eliminar trabajos y reducir el acceso a servicios esenciales, particularmente en comunidades vulnerables.

Michelle Ned, trabajadora del Centro Médico Interreligioso, aseveró que el centro no sobreviviría sin fondos de Medicaid y Medicare.

“El 95% de los pacientes que acuden a nuestra sala de urgencias cuentan con Medicaid y Medicare”, expresó Ned. “Eso significa que este hospital no podrá sobrevivir sin ellos. No es momento de bromas. No es momento de juegos. Necesitamos fondos de Medicare y los necesitamos ya”.

El Dr. Mitchell Katz, director ejecutivo de NYC Health + Hospitals, además afirmó que los hospitales públicos de la ciudad probablemente tendrían que recortar la atención especializada, como la cardiología, si se recortan drásticamente los fondos de Medicaid.

En una audiencia del Ayuntamiento el mes pasado, advirtió que si la cobertura médica, en pocas palabras, no hay nadie a quien facturar y que los servicios tendrían que priorizarse por urgencia y rentabilidad.

Entre tanto, el representante Dan Goldman realizó una manifestación separada frente a la oficina de distrito de Staten Island de la congresista Nicole Malliotakis, quien votó a favor del proyecto de ley.

Goldman acusó a Malliotakis de romper su promesa de no respaldar recortes de Medicaid, señalando una misiva que envió a los líderes republicanos de la Cámara en abril diciendo que “no puede y no votará” por ninguna medida que reduzca la cobertura para las comunidades más vulnerables.

“Como resultado directo de su voto, 51,984 habitantes de Staten Island perderán su seguro médico”, declaró Goldman. “Los hospitales de su distrito perderán fondos cruciales y los centros de salud comunitarios cerrarán”.

Sigue leyendo: