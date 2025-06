La “oportunidad” es clave para restaurar la fe en el gobierno

El mes pasado, pronuncié mi discurso sobre el estado del condado de Brooklyn. Es una tradición anual que une a los residentes de Brooklyn para reflexionar sobre el pasado año y crear una visión mutual para un futuro mejor.

La realidad es que estos son tiempos difíciles. Desde el precio de la comida, la renta o el costo del cuidado infantil, la vida está demasiada cara en Nueva York. Además, nos gobierna un presidente que quiere desestabilizar nuestra economía, ataca diariamente nuestras libertades fundamentales, y amenaza deportar familias sin el debido proceso.

Con todo lo que está pasando, no es sorpresa que gran parte del público cree que el gobierno no les beneficia. El público busca desesperadamente un rayo de esperanza y por eso fue que tantos latinos cayeron en las falsas promesas de Trump y votaron por él en cifras récord.

Al comprender este clima político, aproveché mi discurso sobre el estado del condado para exponer cómo la ciudad de Nueva York nos puede sacar de esta crisis. La solución es simple: debemos demostrar que el gobierno sí puede trabajar para el pueblo.

Sé que es posible porque lo he vivido. Yo crecí en Los Sures, Williamsburg, en los 1980s, donde mi familia vivía en un apartamento subsidiado por Sección 8 y dependía de los cupones SNAP para poner comida en la mesa. Las cosas eran difíciles, pero teníamos estabilidad porque el gobierno apostó por mí y mi familia. Sin la ayuda del gobierno, nunca habría llegado a ser el primer dominicano elegido presidente del condado en la ciudad de Nueva York.

Durante la mayor parte de su historia, Nueva York era un foco de esperanza. Teníamos la mejor red de seguridad social, y éramos la puerta a la libertad para los inmigrantes. Ahora, somos una ciudad que más y más dice no a los migrantes, no a las viviendas nuevas, no a carriles de bicicletas, no a los restaurantes al aire libre.

No, no, y no.

Pero el “no” no crea progreso. La oportunidad sí. Nueva York necesita volver a ser líder en la creación de oportunidades. Lo podemos lograr si nos enfocamos en lo que es conocido como planificación comprensiva. En todo el mundo, ciudades como Shanghái y Río de Janeiro cuentan con planes comprensivos para garantizar que cada comunidad reciba los recursos y la inversión que necesita. Pero Nueva York, no. Y por eso, vemos una gran desigualdad dependiendo del barrio en el que vives. Las comunidades ricas tienen prioridad para obtener recursos, mientras que las comunidades pobres tienen que competir por lo que queda.

En el 2023, publiqué el primer plan comprensivo para Brooklyn, unos de los mayores esfuerzos de planificación urbana en Nueva York. Pronto publicaré mi Plan 2025 para asegurar que todos los habitantes de Brooklyn tengan los recursos necesarios para estar sanos, tener hogares, y ser apoyados.

Un gobierno que trabaje para la gente es posible. Tenemos que exigir más a nuestros líderes y hacer que nuestras voces se escuchen. Por mi parte, nunca dejaré de apostar por la gente de esta hermosa ciudad.

Antonio Reynoso es el presidente del condado de Brooklyn. @ReynosoBrooklyn