Pagó más de $24,000 para sacar a sus hermanos detenidos por ICE y terminó estafada

Agustina Aguilar, residente en Estados Unidos, denunció haber sido víctima de una estafa mientras intentaba ayudar a sus dos hermanos, quienes fueron detenidos por agentes de ICE hace dos semanas en el estado de Alabama.

Según relató a Univision Noticias, pagó la suma de $24,350 dólares a un supuesto abogado y a una persona que se hizo pasar por agente de ICE, quienes le prometieron gestionar la liberación de sus familiares, pero todo resultó ser un fraude.

Aguilar explicó que, ante la desesperación por la detención de sus hermanos, buscó ayuda legal y fue contactada por individuos por la red social Facebook que se presentaron como profesionales capaces de resolver su situación.

Tras varios intercambios y promesas, la mujer realizó un pago fraccionado, pero nunca obtuvo resultados. Al sospechar que algo no estaba bien, decidió grabar una llamada telefónica con los presuntos estafadores, en la que se evidencian las mentiras y manipulaciones a las que la sometieron.

“Ya yo estoy cuadrando todo con él (el agente de ICE) para poder viajar y encargarme de la documentación. Si es necesario, yo mismo llevo a sus hermanos a sus casas”, le aseguró el falso abogado.

Cientos de migrantes son vulnerables ante este tipo de delitos y carecen de información sobre los procesos legales migratorios. “No se vale, es una injusticia que haya tanta gente que tenga mal corazón para hacer esto”, dijo entre lágrimas Aguilar a la cadena de noticias.

“Desgraciadamente me dejé llevar creyendo que eran un abogado y un agente de inmigración. Me pongo a llorar por la desesperación porque ya no hay de dónde sacar dinero”, añadió.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han advertido en repetidas ocasiones sobre la proliferación de estafas que aprovechan la angustia de quienes tienen familiares que atraviesan complejos casos migratorios.

Las autoridades y expertos recomiendan a la comunidad hispana verificar siempre la identidad y credenciales de cualquier persona que ofrezca servicios legales, especialmente en temas migratorios. Además, recuerdan que los pagos deben realizarse únicamente a través de canales oficiales y nunca en efectivo ni a cuentas personales.

