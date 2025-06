Chuck Schumer advierte que recortes a programas contra el VIH ponen millones de vidas en riesgo

El líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer denunció, en una carta enviada al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., los recortes presupuestarios y despidos recientes en programas federales dedicados a la prevención, tratamiento e investigación del VIH/SIDA.

En sus palabras, estas decisiones ponen millones de vidas en riesgo y amenazan décadas de progreso en la lucha contra la enfermedad.

“Más de 1 millón de estadounidenses viven con VIH/SIDA y los drásticos recortes de fondos de la administración Trump resultarán en miles de infecciones adicionales, potencialmente más de 100,000 muertes, y una mayor carga financiera para las personas y nuestro país“, advirtió.

El senador señaló despidos de personal, la cancelación de cientos de subvenciones para la investigación del VIH y la reducción de los fondos federales para prevenir el contagio.

Cancelaciones masivas y debilitamiento de iniciativas importantes

Alertó asimismo sobre la eliminación de más de 200 subvenciones federales para la investigación del VIH solo en 2025.

El 30 de mayo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos habría cancelado el financiamiento para una amplia gama de investigaciones sobre vacunas, incluyendo dos esfuerzos mayores para una vacuna contra el VIH financiados originalmente por los Institutos Nacionales de Salud desde 2012.

“Eliminando esta investigación, se amenaza a generaciones futuras que corren el riesgo de contraer el VIH”, dijo Schumer. “Los investigadores han afirmado con claridad que la pandemia del VIH nunca terminará sin una vacuna, y la decisión de eliminar esta investigación provocará más muertes”, agregó.

Un retroceso al compromiso nacional

El senador demócrata también dijo que los recortes contradicen abiertamente la iniciativa lanzada por el presidente Donald Trump en 2019 Ending the HIV Epidemic in the U.S., la cual proponía reducir drásticamente las nuevas infecciones.

Según Schumer, las acciones de la administración actual “reflejan una reversión” de ese compromiso.

Además, acusó a Kennedy Jr. de liderar una “cruzada para socavar la confianza pública en las vacunas”, lo que tendrá “impactos profundamente dañinos para comunidades en todo el país”.

Impacto en Nueva York y el país entero

Chuck Schumer destacó que solo en Nueva York hay más de 100,000 personas viviendo con VIH/SIDA, y más de 60,000 solo en la ciudad de Nueva York.

El desmantelamiento de programas como la Iniciativa contra la Epidemia de VIH/SIDA, la División de Prevención del VIH del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Iniciativa de SIDA para Minorías, el programa Ryan White y los fondos de los Institutos Nacionales de la Salud afectará no solo a centros médicos académicos de primer nivel, sino también a intervenciones comunitarias que sirven como modelo a nivel nacional.

“La comunidad del VIH es resiliente, pero estos recortes indiscriminados amenazan el tejido mismo de la respuesta al VIH”, afirmó el senador.

Un costo humano y económico catastrófico

La carta también advirtió sobre los efectos financieros de los recortes.

Schumer estima que terminar con los fondos federales de prevención del VIH podría derivar en 143,000 nuevas infecciones en 5 años; 127,000 muertes adicionales por causas relacionadas con el SIDA y un gasto adicional de $60,000 millones de dólares en costos médicos.

A esto se suman las amenazas de eliminar el acceso al Medicaid que, según el senador, podrían afectar a 14 millones de personas. Actualmente, el 40% de los adultos que viven con VIH en Estados Unidos están cubiertos por este programa.

“Veremos a más personas buscando atención médica en etapas más avanzadas y sin cobertura”.

Chuck Schumer pidió que se reviertan las medidas

Finalmente, Schumer exigió al secretario Kennedy la reinstalación inmediata de los fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos a los programas dedicados al VIH y al SIDA y solicitó una respuesta detallada sobre los recursos humanos y económicos que la administración piensa dedicar a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

“El objetivo que el presidente Trump planteó hace seis años —reducir al menos un 90% las infecciones para 2030— ahora resulta risible ante estas decisiones imprudentes. Están destruyendo la capacidad de esta nación para responder al VIH”, expresó.

El senador solicitó una respuesta formal antes del 1 de julio de 2025.

