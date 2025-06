Haley Joel Osment deberá asistir a terapia tras ser arrestado por intoxicación

El actor Haley Joel Osment, quien saltó a la fama por su participación en la cinta ‘The Sixth Sense’, junto a Bruce Willis, deberá asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) durante seis meses tras ser arrestado por presunta intoxicación pública y posesión de una sustancia controlada en abril pasado en Mammoth Lakes, California.

El pasado 2 de junio, en audiencia formal, el juez decidió que Osment, de 37 años, debe asistir a reuniones de AA durante seis meses y ver a su terapeuta dos veces por semana.

Todo esto forma parte de un programa de desvío penal de un año que podría, si se porta bien y cumple todo al pie de la letra, hacer que los cargos desaparezcan. De no hacerlo, se reactivará el proceso judicial. La próxima revisión de su caso se programó para el 5 de enero de 2026.

La fiscalía, por su parte, no está convencida de que este desvío sea justo. Recordaron que el actor ya tiene antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol en 2006 y que durante su reciente arresto pronunció un insulto antisemita a un oficial de policía, hecho captado por una cámara corporal, que consideraron especialmente grave.

¿Qué hizo Haley Joel Osment?

Todo comenzó en abril pasado, en Mammoth Lakes, California, cuando fue arrestado por presunta intoxicación pública y posesión de una sustancia controlada. Lo que parecía una noche fuera de control, terminó en cargos reales y una polémica más grande de lo que seguramente esperaba. Durante el arresto, según reveló la fiscalía del condado de Mono, Osment supuestamente lanzó un insulto antisemita a un oficial. Y eso, claro, no pasó desapercibido.

Tras el escándalo, Osment no tardó en emitir una disculpa pública afirmando estar “horrorizado” por su comportamiento y el lenguaje usado.

“Si hubiera sabido que usé este lenguaje vergonzoso en medio de un desmayo, habría hablado antes. Los últimos meses de pérdida y desplazamiento me han desmoralizado profundamente. Pero eso no justifica el uso de esta palabra repugnante”, dijo.

“De corazón, pido disculpas a todos por el dolor que esto les causó. Lo que dije fue pura basura; he defraudado a la comunidad judía y me destroza. No pido perdón a nadie, pero prometo reparar mi terrible error“, agregó.

Haley Joel Osment ha enfrentado otros incidentes legales en el pasado. En 2006 fue condenado a tres años de libertad condicional tras un accidente vehicular en el que se le encontró conduciendo ebrio y en posesión de marihuana.

En 2018, fue descrito como un “pasajero rebelde” en el aeropuerto de Las Vegas, y en este último caso también fue señalado como un “esquiador rebelde”.

