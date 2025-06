Leyenda de Chivas revela lo que necesita el equipo para acabar con su mala racha

El antiguo jugador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, reveló algunos detalles que necesita el equipo mexicano para poder recuperar su identidad y así obtener los resultados que les permitan acabar con su sequía de títulos dentro de la Liga MX para demostrar una vez más que son uno de los equipos más importantes de la nación azteca.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el podcast del Re Portero de Yosgart Gutiérrez, donde consideró que los directivos del club han generado el poco amor y entrega por parte de los jugadores al momento de defender los colores del Rebaño Sagrado; algo que en su tiempo era prácticamente obligatorio al enseñarles que la institución era lo más importante de todo.

​”Acá en México hay mucha gente que te puede transmitir sus huevos, esa garra, ¿cómo vas a tener más credibilidad de sentarte con el chavo que está ahí? Va a decir ‘¡ah, no mames, el Maza, Salcido, Reynoso son los que se partían la madre, cómo no les voy a creer!”, expresó Rodríguez al considerar que los jugadores no tienen referentes en las áreas administrativas.

Para finalizar el antiguo defensor aseguró que los jóvenes deben intentar sobresalir del resto de sus compañeros para poder tener un mejor papel protagónico dentro de sus respectivas instituciones y así demostrar todas las cualidades físicas que poseen.

“A ver, en los entrenamientos me voy a partir la madre, voy a dar lo mejor y eso va a repercutir el fin de semana en el partido, lo que yo doy en la semana el fin de semana aunque me equivoque, pero se le va a ver otra actitud pues. A lo mejor yo no era técnico, no era rápido, más sin embargo, lo trabajaba, pero la mentalidad que he tenido es lo que me sacó a flote mi carrera”, dijo.

“Si se me iba (el balón), de cabeza me aventaba y todo. Como me dijo el Piojo: ‘que onda pinche Maza, te va a tocar mano a mano contra Neymar’ y dije ‘no hay pedo, me rifo, me ganará tres pero gol no nos mete’, y así me la rifé en ese partido. También se la rifó Memo Ochoa que nos sacó todo, se la rifaron todos la verdad mano a mano y le jugamos todos mano a mano y sí con errores míos, de todos, pero ellos también la sintieron”, destacó.

