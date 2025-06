Carlos “Caramelo” Cruz rompe el silencio: ¿exconvicto o víctima?

Carlos Antonio Cruz, conocido como “Caramelo”, resultó ser el ganador de $200,000 dólares en “La Casa de los Famosos All Stars”. Además, es el primer hombre en haber ocupado ese lugar, ya que en las otras cuatro temporadas el premio mayor lo obtuvieron solo mujeres. También ofreció una exclusiva People en Español y abordó varios aspectos y escándalos de su vida.

En el medio de comunicación, le preguntaron qué había sido aquello que escuchó sobre él y lo dejó perplejo, y no dudó en responder: “Lo que más me sorprendió a mí y me dolió mucho fue que me enteré de que hubo una mala información hacia mi persona, como queriéndome manchar, diciendo que yo era un exconvicto, que había caído en la cárcel y todo ese tipo de cosas, y hasta se falsificaron récords de mí”.

Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, mencionó que el ganador del reality show aparentemente tendría un pasado oscuro, ya que, según investigaciones, se habría enterado de que “Caramelo” presuntamente había estado detenido. Además, dijo que presentaría pruebas de lo que decía.

“Yo me quedé como que no puedo entenderlo. Como yo siempre he sido con un corazón que no le gusta hacer maldad, me quedé pensando como una persona, viendo que alguien está tratando de hacer algo para él, progresar, y tú quieres como mancharlo, falsificando cosas, diciendo mentiras. Es como de que: ‘Guau ¿por qué la gente hace eso?“, añadió el dominicano.

La pareja sentimental de Manelyk González rechazó que ese tipo de cosas haya intentado manchar su imagen. Además, agregó que sería incapaz de hacer algo ilegal, especialmente cuando está buscando la manera de crecer profesionalmente tras su participación en “La Casa de los Famosos All-Stars”.

“Yo siempre le he dicho: ‘Diosito, yo quiero lo que yo me merezco, yo no quiero tener que ensuciar a nadie ni hacer nada, yo siempre quiero hacer las cosas bien’. Y cuando me encuentro con eso, es como que es verdad que tengo que abrir los ojos más, porque en el mundo hay demasiadas personas con el corazón negro, muchas personas que te desean lo mal. De verdad que hay personas a las que les duele el progreso y el triunfo de otros”, agregó a People en Español.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera felicita a “Caramelo” por su victoria en “LCDLF All-Stars”

· Reclamos contra Telemundo por ‘opacar’ triunfo de Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars

· ¿Cuánto dinero ganó Caramelo de La Casa de los Famosos All-Stars?