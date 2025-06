Dakota Johnson y Chris Martin se separaron tras ocho años de relación

La actriz Dakota Johnson y el vocalista de Coldplay Chris Martin terminaron su relación y cancelaron su compromiso tras ocho años de relación. La información fue difundida por People con la declaración de varias fuentes. Algunos informantes aseguraron que esta ruptura parece definitiva.

Dakota Johnson y Chris Martin comenzaron a ser relacionados desde 2017, año en el cual confirmaron su romance. La relación entre la protagonista de ‘50 Sombras de Grey’ y el cantante comenzó poco más de un año después de que el músico finalizara su divorcio con la actriz Gwyneth Paltrow.

Sin embargo, con el paso del tiempo la pareja ha roto y se ha reconciliado en varias ocasiones, aunque han mantenido los detalles sobre su relación de manera privada.

Aunque la pareja se dejaba ver en eventos públicos, ninguno compartía detalles de su vida privada ni de su relación. Sin embargo, la actriz habló en una oportunidad sobre su gran relación con los hijos que Martin tuvo con Paltrow.

En una entrevista para Bustle en 2024, Johnson aseguró que el hecho de que creció en una familia “mezclada” le hace empatizar más con los hijos del cantante. “Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Creo que porque crecí en eso, ha llegado más naturalmente, pero no lo tendría de otra manera realmente”, dijo. “Realmente no lo haría. Me encanta. Es muy honesto. Es muy auténtico. Nadie esconde nada”.

Johnson tiene una gran relación con su padrastro, el actor Antonio Banderas, quien se casó con la actriz Melanie Griffith, madre de Dakota, cuando la ahora actriz tenía 5 años.

Con respecto a la relación de Johnson con Chris Martin, la pareja fue vista junta por última vez en Malibú el 16 de mayo. Previamente, en enero, se les vio tomados de la mano en India, donde Martin realizaba una gira con su banda.

AUnque durante su relación con Martin Johnson ha sido discreta, la actriz elogió a su entonces pareja en la entrevista con Bustle en 2024. “Me encanta verlo. Podría verlo todos los días. No sé cómo explicarlo. Siento que estoy viendo a mi ser favorito hacer su cosa favorita”, expresó.

Sigue leyendo:

Comparten detalles sobre la casa de Richard Gere en Madrid

Famosos que han sido mencionados en el caso de Sean ‘Diddy’ Combs

Están evaluando castillos para filmar la tercera parte de ‘The Princess Diaries’