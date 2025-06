Están evaluando castillos para filmar la tercera parte de ‘The Princess Diaries’

Desde hace más de dos años se ha hablado sobre la continuación de ‘The Princess Diaries’, la exitosa película protagonizada por Anne Hathaway y Julie Andrews. La confirmación de los rumores llegó en octubre del año pasado.

Por los momentos no se ha hablado sobre fechas para el inicio del rodaje, aunque se espera que sea este año. Tampoco se tiene fecha de estreno. La primera película de ‘The Princess Diaries’ estrenó en 2001 y la segunda parte llegó en 2004.

Esto quiere decir que la historia de Mia Thermopolis continuará 20 años después, aunque no volverán al castillo en Longford en Wiltshire, Inglaterra, que se usó en la segunda parte de la historia.

Recientemente, ‘New York Post’ reveló que el equipo de producción está en búsqueda de un castillo en Europa para filmar la nueva parte de la historia.

Se dice que el equipo se ha mostrado interesado en un castillo ubicado en la República Checa, aunque aún no se ha confirmado nada.

Lo cierto que es que la producción estará nuevamente de la mano de Disney y su dirección estará a cargo de Adele Lim, quien debutó como directora en 2023 con la película ‘Joy Ride’. Antes de eso, Lim era conocida por su trabajo como guionista en ‘Crazy Rich Asians’ y ‘Raya and the Last Dragon’.

Por otro lado, aún no se ha confirmado la participación de Julie Andrews en la nueva película, lo que sería una gran falta en la historia con la que cientos de niños crecieron a inicio de los 2000.

Hay que recordar que en los últimos años Andrews ha bajado mucho su carga laboral. Primero dejó de cantar tras una operación de garganta que dañó su voz. En los últimos años, se ha dedicado a escribir y a dar voz a algunos proyectos animados como ‘Shrek’ y ‘Despicable Me’ (‘Mi villano favorito’).

Sigue leyendo:

• Anne Hathaway desata rumores de retoques estéticos en la MET Gala 2025

• Anne Hathaway se disculpa con periodista por su “mala” actitud durante una vieja entrevista

• Airbnb ofrece la casa donde se grabó ‘The Idea of ​​You’