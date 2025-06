FC Barcelona podría enfrentar nuevas sanciones de la UEFA por supuestas violaciones al “fair play” financiero

El FC Barcelona vuelve a estar bajo la lupa de la UEFA por presuntas irregularidades contables relacionadas con el “fair play” financiero. Según el diario británico The Times, el organismo europeo considera que el club catalán reincidió en infracciones previamente sancionadas y evalúa imponerle un castigo más severo que el recibido anteriormente.

La UEFA ya multó al Barcelona con 500,000 euros ($571,202 dólares) en 2023 por proporcionar información financiera inexacta. En aquella ocasión, el conflicto giraba en torno a cómo el club había registrado la venta del 10% de sus derechos televisivos a 25 años, una operación que fue contabilizada como “otros ingresos operacionales”, transacción que la UEFA consideró que debió haberse clasificado como “beneficios por pérdidas de activos intangibles”.

Posteriormente, el Barcelona vendió otro 15% de sus derechos audiovisuales por unos 400 millones de euros ($456 millones de dólares), repitiendo el mismo criterio contable. Esta segunda operación también fue cuestionada por la UEFA, que volvió a sancionar al club.

Ahora, al tratarse de una reiteración, el club azulgrana podría afrontar una sanción más grave. Las posibles medidas incluyen la pérdida de puntos en competiciones europeas o restricciones en la inscripción de jugadores para torneos como la Liga de Campeones, certamen al que el equipo se ha clasificado tras consagrarse en LaLiga.

Hay diferencias de criterio, según el Barcelona

Por su parte, según EFE, el club reconoció diferencias de criterio con la UEFA, argumentando que recientemente concluyó el proceso de auditoría económica bianual realizado por el organismo rector europeo, aunque aclaran que todavía no se han recibido notificaciones oficiales sobre posibles sanciones.

Desde el entorno azulgrana señalan que “la principal discrepancia” se basa en que las llamadas “palancas financieras” (ventas de activos como derechos televisivos) son consideradas por LaLiga como ingresos operacionales ordinarios, pero la UEFA no comparte esa interpretación.

Barcelona no es el único club investigado. Según The Times, Chelsea y Aston Villa también enfrentarán sanciones por transgredir normas financieras, aunque, al no ser reincidentes, solo recibirían multas económicas.

