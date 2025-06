Ni tigre ni león: cómo se llama la cría que nace entre una tigresa y un león

En el mundo animal existen mezclas extrañas, una de ellas está relacionada con los felinos. Hay híbridos poco comunes que nacen del cruce de especies diferentes, como es el caso de una relación entre un tigre y un león.

En una primera lectura puede resultar poco creíble que estas 2 especies se crucen. Sin embargo, esto es posible mediante la intervención humana, así que encontrar una cría de esta unión en algún ambiente natural es poco probable.

Estos animales viven en zoológicos y hábitats de animales bajo el control del hombre. Los leones y los tigres tienen ritmos de vida muy diferentes, los primeros son más sociales y más diurnos, mientras que la otra especie suele ser solitaria y nocturna.

Una mezcla de especies

La cría que nace entre una tigresa (hembra de tigre) y un león macho se llama tigón. Mientras que el resultado de la unión entre un tigre macho y una leona de denomina ligre. Los tigones suelen ser más pequeños que los ligres y tienen características mixtas también, aunque son mucho menos comunes.

Los ligres tienen una coloración rojiza y en el pelaje se pueden apreciar algunas rayas pálidas. Es considerado el felino más grande del mundo, llegando a pesar más de 400kg y medir más de 3 metros y medio.

El carácter de los ligres es una mezcla de sus progenitores. Es capaz de adaptarse a la vida en solitario, como una tigresa, o aceptar la presencia de una manada, como los leones, así como a la actividad diurna o nocturna.

Un tigón suele tener un pelaje más aleonado con muchas machas y rayas en el cuerpo. Los tigones no crecen en gran medida, como los ligres, por el contrario, se quedan con la estatura de la madre.

Los ligres no alcanzan la pubertad, por lo que no se reproducen. En cambio, las hembras sí llegan a reproducirse, pero no pueden amamantar a sus crías. Incluso esta creación suele presentar problemas cardíacos y de otra índole, debido a que sus órganos no están capacitados para aguantar el peso.

Estos híbridos existen únicamente en cautiverio controlado, ya que los leones y tigres no conviven en el mismo hábitat natural. Zoológicos de países como Estados Unidos, Rusia y China han mostrado ejemplares de ligres, generando un debate entre quienes los consideran una curiosidad genética y quienes cuestionan su reproducción artificial.

Cabe recordar que esta mezcla de especies no es propia de la naturaleza, la intervención humana es parte del proceso de cruzar un león con una tigresa, o a un tigre con una leona. Este cruce deja como consecuencia anomalías en las crías.