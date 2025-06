Sebastián Ligarde revela su secreto de juventud: orina

Sebastián Ligarde tiene 71 años, y el aspecto que muestra su rostro ha dejado a más de uno perplejo, porque aparenta menos edad de la que realmente tiene. Esto se debe a una técnica que ha estado aplicando desde hace mucho tiempo: no invierte dinero en estéticas para inyectarse ni en cosas similares. Se trata de los beneficios de consumir su propia orina y ponérsela diariamente para verse rejuvenecido.

Matilde Obregón sostuvo una amena conversación con el actor, y él le confesó que jamás ha pasado una inyectadora por su rostro, ya que aplica otro método que dejó a sus fans sorprendidos: “Es la primera orina después de las cuatro de la mañana (…) en mi rostro no hay ninguna cirugía, no hay bótox, no hay nada. No me pongo crema desde hace 20 años, ni la más cara ni la más barata”, le contó.

Ligarde comentó que debe aplicarse directamente en el rostro y, aunque se trata de orina, él aseguró que el olor solo se presenta por unos breves minutos y posteriormente disminuye hasta que queda algo muy leve. Además, explicó que, para aquellos que deseen hacerlo, deberán permanecer con eso en la cara para asegurar su efectividad.

El reconocido actor aprovechó para dar algunas indicaciones para aquellos que lo quieran probar: “Te la aplicas en la piel y sientes como cosquillitas (…) no huele. Los primeros 5 minutos puede que te llegue un pequeño olor, pero no pasa nada. No se lava la cara después porque la urea tiene que trabajar todo el día. La urea atrae la humedad del músculo y la lleva a la piel”.

Sebastián explicó que existe otro método que funciona para las afecciones, y recomienda tomarse una gota de orina por las mañanas para tener una mayor efectividad, ya que no estaría hablando solo de la parte estética.

“Si la quieres practicar inmediatamente en ese momento, con un goterito te pones una gota debajo de la lengua para ayudarte a curar enfermedades reumáticas, dolores, diabetes. Mi mamá se curó de psoriasis y diabetes. Tomaba todos los días un vasito chiquito de plástico y ni siquiera me lo dijo; mis hermanos no lo saben, pensarían que estaba loca, pero eso fue hace 20 años que me fue a ver a Perú”, contó.

