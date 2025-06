Sigue afectada la calidad del aire en Nueva York por fuegos forestales en Canadá: ¿qué hacer?

La Región Nueva York del Servicio Meteorológico Nacional (NWS-NY) ha emitido una alerta de calidad del aire de 12 horas para este miércoles en el área triestatal, ya que el ozono troposférico podría acercarse o superar los niveles insalubres debido al humo de los incendios forestales canadienses.

La alerta incluye la ciudad de Nueva York y el Valle del Hudson; los condados Bergen, Passaic, Hudson, Essex, Mercer, Middlesex y Union en Nueva Jersey; y los condados Fairfield, New Haven, Middlesex y el norte de New London en Connecticut. Estará vigente desde las 11 a.m. hasta las 11 p.m. del miércoles 4 de junio.

“Los cielos soleados, las altas temperaturas y los vientos suaves del suroeste crearán un entorno favorable para el aumento de los niveles de ozono a lo largo del corredor de la I-95”, indicó ABC News.

Esta situación representa riesgos para la salud. Los grupos vulnerables -las embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores o las personas con problemas respiratorios o cardíacos- deberían limitar su tiempo al aire libre.

“El sol comienza a ponerse esta tarde y es posible que haya notado algo de neblina. La neblina proviene del humo en la atmósfera proveniente de los incendios forestales canadienses“, publicó anoche en Twitter/X la cuenta de NWS-NY, con imágenes tomadas en Queens. “El humo en la atmósfera, proveniente de los incendios forestales canadienses, permanece hacia el oeste, pero podría desplazarse esta noche, creando un cielo brumoso“.

Desde ayer martes comenzó a olerse y verse el humo de los incendios forestales de Canadá en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, tras haber invadido otras partes de Estados Unidos en los días previos.

Más de 90 incendios repartidos por Canadá están fuera de control, según el Centro Interagencial Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), organización sin fines de lucro que apoya la respuesta gubernamental.

En los últimos dos veranos se ha presentado una situación similar por el humo llegado desde Canadá, llevando al Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (NYSDEC) a alertar a la población. En junio de 2023 NYC llegó a ser la ciudad con la atmósfera más contaminada del mundo y se limitó el tráfico aéreo, el calendario escolar y las actividades al aire libre.

NYSDEC tiene dos líneas telefónicas que informan sobre la calidad del aire (1-800-535-1345) y 1-518-402-8478. Un mapa actualizado sobre la calidad del aire en todo EE.UU. está disponible aquí. También se puede consultar por zona postal en el portal del gobierno AirNow.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.