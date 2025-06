Sylvia Pasquel revela por qué se retira de la vida social pública

Sylvia Pasquel se encuentra de gira con su monólogo “No seré feliz, pero tengo marido”, que ha presentado durante más de una década. A pesar del éxito que esto ha marcado en su carrera profesional, ella ha tomado una drástica decisión respecto a los medios de comunicación: alejarse de ellos, ya que no se siente cómoda con las preguntas que le hacen.

“La manera de enfrentarlo ha sido retirándome de muchas cosas. De todo lo que son estrenos, develaciones, inauguraciones… muchas veces me invitan a cortar el listón y no voy. No tengo vida social pública. Ya lleva un rato, más de un año. Salgo con mis amigos, pero donde hay medios, no“, reseñó El Milenio.

La hija de Silvia Pinal detalló que su trato con los reporteros no depende de tener o no un vínculo sano; considera justo que, así como le hacen preguntas sobre su vida personal, ella no se siente obligada a responderles, ya que prefiere solo hablar de su carrera artística, hecho por el cual realmente es conocida en el mundo del entretenimiento.

Pasquel explicó que ha buscado la forma de establecer un margen para sentirse bien consigo misma: “Ya no se trata de tener una buena relación con la prensa. Así como unos tienen el derecho a preguntar, yo tengo el derecho a no responder. Ya hasta tengo mi propio gif donde digo que solo hablo de mi carrera. Es mi manera de poner un límite”.

El Milenio también reseñó que Sylvia comentó que aquella fecha, cuando falleció su madre, fue un momento muy duro y que todos los reporteros fueron poco empáticos, ya que querían la primicia de cómo se sentía por la muerte de doña Silvia, pero no la dejaban experimentar su dolor en un momento tan complejo como ese. Además, dijo que ni siquiera le permitían entrar al lugar donde la estaban velando.

“No me dejaban entrar a la funeraria, se echaron encima del coche. Fue muy feo. Cuando íbamos a Bellas Artes, te pegaban la cámara en la camioneta… no tienes la oportunidad de ser tú. En ese momento no eres la artista, eres la persona“, añadió.

Silvia Pasquel dice que la prensa solo busca lo negativo

“Ahora ya se gana más hablando mal que hablando bien. Si provocan el pleito, si te hacen enojar, sacan más partido de eso. Les conviene que tú no seas buena onda“, agregó.

