Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 5 al 11 de junio

Berta Rojas y Paquito D’Rivera juntos

El 92nd Street Y, Nueva York (92NY) presenta a Berta Rojas, guitarra, y a Paquito D’Rivera, clarinete y saxofón, este jueves 5 de junio a las 7:30 pm en el Geffen Stage del Kaufmann Concert Hall (1395 Lexington Avenue) y en streaming. La maestra paraguaya de la guitarra, ganadora del Latin Grammy, y el clarinetista y saxofonista cubano, ganador de 11 premios Grammy, son dos de los artistas más célebres de sus instrumentos. Rojas es considerada la intérprete más destacada a nivel mundial de la música de su compatriota, Agustín Barrios Mangoré. Escuche a estos artistas interpretar duetos de música de Mangoré, temas originales de D’Rivera y otras obras que fusionan la música clásica latinoamericana, melodías folclóricas y jazz en una velada musical cautivadora. Boletos: www.92ny.org/event/berta-rojas-and-paquito-d-rivera.

Foto:92NY

Danza contemporánea en Bryant Park

El festival de verano Bryant Park Picnic Performances presented by Bank of America continúa esta semana con las dos primeras de tres inolvidables noches de danza contemporánea. Este jueves 5 de junio, Limón Dance Company, EMERGE125 y KA?S Dance Collective celebrarán la riqueza de la danza moderna; y el viernes 6 de junio a las 19:00 h (hora del este) será el turno de Ronald K. Brown/EVIDENCE, Gibney Company y SYREN Modern Dance. Ambos espectáculos comienzan a las 7:00 pm (el césped abre a las 5:00 pm). Más información:https://bryantpark.org.

Foto: Bank of America in Bryant Park/JOSEPH BUSCARELLO

El Teatro Real de Madrid en el Carnegie Hall

Este jueves 5 de junio, el Teatro Real de Madrid presenta en el Stern Auditorium/Perelman Stage del Carnegie Hall, de Nueva York, el concierto “A Musical Fantasy from Spain”, protagonizado por su orquesta titular, bajo la dirección de David Afkham. El concierto contará con la participación de dos grandes intérpretes españolas: la joven y prodigiosa violinista María Dueñas, que será solista en el Concierto para violín y orquesta en re mayor, Op.35, de Erich Wolfgang Korngold; y la gran soprano Saioa Hernández, que interpretará una escena de La vida breve, de Manuel de Falla, y romanzas de El gato montés, de Manuel Pineda, y Los claveles, de José Serrano. Completan el programa cuatro piezas orquestales: las Danzas fantásticas, Op. 22, de Joaquín Turina, la Alborada del gracioso y La valse de Maurice Ravel y la Danza de La vida breve. A las 8:30 pm. Boletos:https://www.carnegiehall.org.

Foto: Teatro Real de Madrid

El Restaurante Criollo se junta con Tabú

El reconocido restaurante Criollo de Oaxaca, México, colaborará con el restaurante Tabu de Nueva York, en una oportunidad única para probar este restaurante, reconocido tanto en la lista World’s 50 Best como por la Guía Michelin, de la mano del aclamado chef Luis Arellano, quien colaboró ??con Enrique Olivera, reconocido por Pujol. El restaurante, centrado en ingredientes locales y de temporada, se encuentra en una casa declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Oaxaca y ofrece auténtica cocina oaxaqueña a sus comensales con una experiencia inmersiva de menú degustación. El jueves 5 de junio, los comensales tendrán la oportunidad de experimentar “Presentando Comal” con el chef Arellano, de Criollo, y el chef Gonzalo Colin, de Tabú, quienes crearán un menú degustación de siete tiempos diseñado para mostrar la profundidad, diversidad y el alma costera de la cocina mexicana. Este viaje inmersivo a través de especias audaces, técnicas ancestrales e ingredientes frescos del Pacífico promete ser una celebración excepcional del rico patrimonio gastronómico de México. Reservaciones disponibles en: Resy

Cortesía Criollo

David Bisbal en el Brooklyn Paramount

David Bisbal regresa a Estados Unidos con su primera gira desde el 2021, el muy anticipado ‘Back in the USA 2025 Tour’ , y este sábado 7 de junio será el turno de sus fanáticos neoyorquinos. El cantante español promete una experiencia inolvidable, con un repertorio que incluye sus más grandes éxitos, así como las últimas canciones de su célebre discografía. Esta gira cumple uno de sus deseos artísticos más grandes: reconectar con sus incondicionales fans por todo el país y compartir la pasión, energía y alegría que define sus presentaciones. A las 7:00 pm en el Brooklyn Paramount (385 Flatbush Ave Ext).Boletos: ticketmaster.com.

Foto: AP Crédito: Foto: AP Photo/John Locher | AP

Yandel Sinfónico en Central Park

Yandel está en medio de su gira SINFÓNICO en Estados Unidos, la cual refleja la influencia de su nuevo álbum, dando vida a sus éxitos del reggaetón y fusionándolos con el majestuoso sonido de una orquesta filarmónica. Y este sábado hará una parada en el Central Park para presentarse como parte de la agenda del Capital One City Parks Foundation Summerstage. La experiencia se verá realzada por la presencia de la banda completa y el equipo de baile de Yandel, creando un espectáculo que celebra tanto el ritmo del reggaetón como la sofisticación de la música clásica. A las 7:00 pm en el Rumsey Playfield del Central Park. Boletos: https://cityparksfoundation.org.

Foto: Warner Music

Documental “Roads of Fire” en el Festival de Cine de Brooklyn

Este sábado 7 de junio, en el marco del 28.º Brooklyn Film Festival, el cineasta Nathaniel Lezra presentará su último documental, “Roads of Fire”, una poderosa exploración de la crisis migratoria mundial, que entrelaza las historias de un traficante de personas que guía a refugiados a través del peligroso Tapón del Darién, un solicitante de asilo que se desenvuelve en Nueva York y voluntarios de primera línea que ofrecen ayuda en medio de uno de los desafíos humanitarios más apremiantes de la actualidad. Contada a través de narrativas íntimas y personales, la película ofrece una mirada firme y compasiva a la migración, iluminando las luchas interconectadas y la resiliencia de quienes buscan seguridad y dignidad. La película ha sido elogiada por su profundidad emocional, su narrativa inmersiva y su temática oportuna. Roads of Fire se proyectará en los Windmill Studios (300 Kingsland Avenue, Brooklyn), seguida de una sesión de preguntas y respuestas con Lezra, quien hablará sobre la realización de la película y los problemas vitales que aborda. Entradas disponibles en www.brooklynfilmfestival.org

Melendi en el Madison Square Garden

El reconocido cantante español Melendi, quien celebra 20 años de carrera con su aclamada gira “20 años”, llegará este domingo 8 de junio al Theater del Madison Square Garden. Con su estilo que fusiona pop, flamenco y rock, Melendi promete un espectáculo cargado de energía, nostalgia y emociones, en el que interpretará los temas que han marcado su trayectoria, como “Un Violinista en tu Tejado” y “Lágrimas Desordenadas”. La gira “20 Años” es un viaje a través del tiempo que conectará el pasado y el presente, celebrando la fidelidad de sus seguidores. A las 8:00 pm. Boletos: TICKETMASTER.COM.

Foto: Emporio Group

Boxeo y danza en HAVEN Boxing

HAVEN Boxing y la compañía de danza local Danse Theatre Surreality celebran el Mes del Orgullo con la presentación de “Domingos de Fuerza: Boxeo y Arte”, un taller gratuito de terapia de boxeo y una breve presentación de “Shadowboxing in Blue”, este domingo 8 de junio de 12:00 a 1:00 pm, en HAVEN Boxing (65 Scholes Street, Brooklyn). Esta colaboración entre bailarines, boxeadores y músicos explora la experiencia individual que enfrenta a adversarios internos en diferentes etapas de la vida. Con el objetivo de fomentar la diversidad, tanto en el casting como en la expresión artística, el proyecto busca transmitir un mensaje contundente que desafía las normas y redefine la intersección del arte, el deporte y la autocuración. Para más información y reservar entradas, visite: https://dansetheatresurreality.org/shows/shadowboxinginblue.

Foto: Michelle Tabnick PR

“Movie Nights” en el Bryant Park

Paramount+ Movie Nights en Bryant Park regresa con una atractiva selección de películas célebres y clásicos que encantarán al público. La gran pantalla de Bryant Park iluminará las noches de verano en Midtown a partir del lunes 9 de junio con la función a las 8:00 pm del clásico de Molly Ringwald, “Pretty in Pink”. El ciclo gratuito se presenta semanalmente todos los lunes hasta el 11 de agosto, proyectando éxitos de taquilla desde “The Godfather”, hasta la emocionante aventura de ciencia ficción “Interstellar”. La temporada 2025 promete un recorrido extraordinario por clásicos de la adolescencia, aventuras que rompen con el género y dramas apasionantes, todo bajo las estrellas en Midtown Manhattan. El césped abre a las 5:00 pm para disfrutar de un picnic y las proyecciones comienzan a las 8:00 pm en punto. Para conocer el calendario más actualizado, los aspectos más destacados del programa y más diversión del verano, visite bryantpark.org.

Foto: Jon-Simon

El Festival de la Milla de los Museos

El martes 10 de junio, de 6:00 a 9:00 pm, ocho de los principales museos de la ciudad de Nueva York se unirán una vez más para celebrar el 47.º Museum Mile Festival, una celebración gratuita y abierta al público que combina arte, cultura y comunidad en la Quinta Avenida, entre las calles 82 y 110. El evento de este año, que se celebrará con lluvia o sol, forma parte de Founded By NYC, la conmemoración del 400.º aniversario de Nueva York. Los visitantes podrán disfrutar de entrada gratuita a los museos participantes, actuaciones en vivo, actividades artísticas para todas las edades y mucho más. Entre las instituciones participantes se encuentran el Museo Metropolitano de Arte, la Neue Galerie New York, el Guggenheim New York, Cooper Hewitt, el Museo Judío, el Museo de la Ciudad de Nueva York, El Museo del Barrio y el Centro de África. Para más información visite:https://www.mcny.org/event/museum-mile-festival-2025.

Foto: Liz Ligon/MCNY

Apertura del “Summer for the City”

El festival Summer for the City del Lincoln Center arrancará su temporada 2025 el miércoles 11 de junio con actividades para toda la familia, conciertos y más. A destacar están las actuaciones de dos grandes superestrellas contemporáneas: el productor, compositor, pianista y creador cultural Robert Glasper (izq.), ganador de múltiples premios GRAMMY, quien ha reintegrado a la perfección los espíritus entrelazados del jazz moderno, el R&B y el hip-hop; y el bajista y músico erudito cubano Alain Pérez (der.), quien trae su gira de verano Bingo. Pérez & La Orquesta, se ha ganado una reputación internacional como un innovador creativo cuyas raíces latinas proporcionan una base para la expresión y la expansión audaces. El concierto tendrá lugar en el Damrosch Park (Amsterdam Ave. and West 62nd St.) Gratis. Para una agenda completa, visite: https://www.lincolncenter.org.

Foto Todd Cooper/Lincoln Center

“La Ternura” en Repertorio Español

Repertorio Español (138 East 27th Street) acaba de estrenar su producción, “La ternura”, un obra ingeniosa y conmovedora que ofrece una mirada cómica y fresca a los temas del género, la identidad y la búsqueda de conexión humana. Ambientada en una isla aparentemente desierta, la pieza teatral dirigida por Leyma López sigue a una reina y sus hijas que huyen de la influencia de los hombres, solo para tropezar con un leñador rudo y sus hijos, desatando una serie de malentendidos, secretos y romances inesperados. Con diálogos brillantes y una puesta en escena ingeniosa, la obra provoca tanto carcajadas como reflexiones profundas. La ternura captura la esencia de la comedia romántica clásica mientras cuestiona los roles tradicionales con un giro moderno. Presentada con subtítulos en inglés. Hasta mayo 2026. Para más información y boletos, visite: https://repertorio.nyc.

Foto: Michael Palma Mir

Shakespeare gratis en Carrol Park

Celebrando quince años de hacer accesibles las historias clásicas de Shakespeare al público de Brooklyn, Smith Street Stage regresa a Carroll Park este verano, del 5 al 29 de junio, con una audaz producción de Enrique V. Esta temporada ofrece una perspectiva fresca y conmovedora de una de las historias más impactantes e inquietantes de Shakespeare. Dirigida por Jonathan Hopkins, Enrique V captura tanto la desbordante ambición como las sombrías concesiones de su legendario rey. Con la actriz McLean Peterson (foto) asumiendo el trono, esta producción plantea preguntas urgentes sobre el liderazgo, la lealtad y los frágiles mitos que construimos en torno al poder. Se anima a los asistentes a traer sillas o mantas para colocar cerca del escenario. Gratis. Más información: https://www.smithstreetstage.org.

Foto: Smith Street Stage

Latin Restaurant Weeks 2025

Latin Restaurant Weeks (LRW) regresa por tercer año a Nueva York para celebrar a chefs, restaurantes, comedores y pop-ups latinos/hispanos locales, destacando la riqueza y diversidad de sabores de la escena culinaria latina en toda la ciudad. En colaboración con Feed the Soul Foundation, los negocios participantes presentarán platos seleccionados y menús de precio fijo. La campaña “Buen Provecho” (bon appétit) anima a residentes y turistas a expandir su paladar, desde ya hasta el viernes 20 de junio, cenando en los locales participantes. Entre los participantes de este año se encuentran Cañave, con sus auténticos clásicos mexicanos; Rinconcito Domex, con sede en Brooklyn, sirve platos de fusión dominicano-mexicana, incluyendo mofongo; Cocotazo, en East Harlem, deleita el paladar con cocina tradicional cubana que incluye alcapurrias, pastelitos, pernil y papa rellena. Para conocer la creciente lista de participantes de la ciudad de Nueva York, visite: www.latinrestaurantweeks.com.