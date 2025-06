Corte Suprema aprueba facilitar reclamos de “discriminación inversa” en trabajos

La Corte Suprema estableció este jueves una decisión unánime que facilita la presentación de demandas por “discriminación inversa” tras el caso de una mujer heterosexual en Ohio.

La decisión que se produjo 9 votos por 0 rechaza que los miembros de un grupo mayoritario deban mostrar “circunstancias de antecedentes”, además de los requisitos normales para probar un reclamo bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la cual prohíbe la discriminación laboral basada en raza, color, religión, sexo y origen nacional, informó The Hill.

La sentencia afecta a casos en 20 estados y en el Distrito de Columbia, donde previamente los tribunales habían establecido requisitos más estrictos para que miembros de grupos mayoritarios, como personas blancas y heterosexuales, pudieran alegar discriminación bajo la ley federal.

“La ley federal de derechos civiles no hace distinción entre miembros de grupos mayoritarios y minoritarios”, espresó la jueza Ketanji Brown Jackson en el fallo. En su escrito, afirmó que el establecer las mismas protecciones para cada ‘individuo’, sin importar su membresía en un grupo minoritario o mayoritario, el Congreso no dejó espacio para que los tribunales impusieran requisitos especiales únicamente a los demandantes del grupo mayoritario, apuntó The Associated Press.

Caso que motivó la decisión de la Corte Suprema

Esta reciente medida fue tomada en respuesta a una apelación presentada por Marlean Ames, quien ha trabajado durante más de 20 años en el Departamento de Servicios Juveniles de Ohio. La mujer sostuvo que fue pasada por alto para un ascenso y posteriormente degradada debido a su orientación como heterosexual.

Su denuncia establecía que tanto el puesto al que aspiraba como el actual fueron asignados a personas LGBTQ, lo que ella considera una forma de discriminación basada en su identidad.

