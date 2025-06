¿Qué dice la orden de Trump que prohibe la entrada a EE.UU. de nacionales de 12 países y limita la de otros siete?

Nueva York – La orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump para prohibir la entrada total de nacionales de 12 países y parcial de extranjeros de otros siete recalca que la política de la Administración es proteger a Estados Unidos del terrorismo externo y otras amenazas de seguridad nacional y pública.

“Los protocolos y procedimientos de selección e investigación asociados con la adjudicación de visas y otros procesos migratorios desempeñan un papel fundamental en la implementación de dicha política. Estos protocolos mejoran nuestra capacidad para detectar a extranjeros que puedan cometer, ayudar o apoyar actos de terrorismo, o que representen una amenaza para la seguridad, y contribuyen a nuestros esfuerzos para impedir que dichas personas ingresen a Estados Unidos”, lee parte del decreto.

El documento divulgado ayer tiene como título: “Restricción de la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”.

La proclamación del presidente establece una restricción total de entrada a residentes en países que la Administración Trump entiende que son deficientes en cuanto a detección y verificación, y representan “un riesgo muy alto” para EE.UU.

Bajo este renglón caen Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Los otros siete países con entrada parcial, ya que el gobierno estadounidense considera que implican un alto nivel de riesgo, son: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.



La proclamación que entra en vigor el 9 de junio incluye exenciones para residentes permanentes legales, titulares de visas existentes, ciertas categorías de visas e individuos cuyo ingreso sirve a los intereses nacionales de EE. UU.

¿Qué dice la orden que veta el ingreso de nacionales extranjeros a EE.UU.?

La orden establece que, en un plazo de 90 días y cada 180 días, el secretario de Estado junto a otros funcionarios de agencias clave, presentará un informe con una evaluación y con la recomendación de si las restricciones deben continuar, terminar, modificarse o complementarse.

El decreto inicia con la mención de las restricciones tomadas durante su primer mandato para restringir la entrada a EE.UU. de nacionales extranjeros, que, según Trump, “exitosamente” previnieron que las amenazas de seguridad nacional llegaran a las fronteras del país y que la Corte Suprema confirmó.

El texto también se refiere a la Orden Ejecutiva 14161 (Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública) que firmó el mismo día que juró al cargo, el 20 de enero, que establece como política de su Gobierno “proteger a sus ciudadanos de los extranjeros que intenten cometer ataques terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional, adoptar una ideología de odio o explotar de otro modo las leyes de inmigración con fines malévolos”.

Trump argumenta que además busca que las autoridades garanticen que los extranjeros a los que se le aprueben visas no tengan la intención de perjudicar a los estadounidenses o a los intereses nacionales.

“Más importante aún, Estados Unidos debe identificar a dichos extranjeros antes de su admisión o entrada al país. Estados Unidos debe garantizar que los extranjeros admitidos, y los que ya se encuentran en el país, no muestren actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales, ni defiendan, ayuden ni apoyen a terroristas extranjeros designados ni a otras amenazas a nuestra seguridad nacional”, especifica el documento.

A los fines anteriores, la Casa Blanca instruyó al secretario de Estado en coordinación con la Fiscal General y el director de Inteligencia Nacional a que identificaran los países cuyas deficiencias en información de investigación y selección justificaban una suspensión total o parcial de la admisión de sus nacionales, señala el texto.

“Tras completar dicho proceso, el secretario de Estado determinó que varios países siguen presentando deficiencias en la selección y verificación de antecedentes. Muchos de estos países también se han aprovechado de Estados Unidos al explotar nuestro sistema de visas y al no aceptar de vuelta a sus ciudadanos deportados”, plantea la Casa Blanca.

Trump añade que, como parte de la evaluación, está comprometido en colaborar con aquellos países dispuestos a mejorar los procedimientos de intercambio de información y gestión de identidad para abordar los riesgos detectados.

De acuerdo con el gobierno federal, algunos de los países identificados enfrentan importantes desafíos para sus iniciativas de reforma, mientras que otros han implementado mejoras en sus protocolos y procedimientos. “Sin embargo, hasta que los países con deficiencias identificadas las aborden, miembros de mi Gabinete han recomendado ciertas restricciones y limitaciones condicionales”, precisa el decreto.

En esa dirección, la Administración Trump determinó adoptar las medidas para alentar a los gobiernos extranjeros a mejorar sus prácticas de intercambio de información y gestión de identidad y a compartir regularmente su información sobre identidad y amenazas con los sistemas de detección y verificación de antecedentes de migración de EE.UU.

Trump agrega que consideró las diferencias entre los extranjeros admitidos con visas de inmigrante y aquellos con visas de no inmigrante. “Los residentes permanentes legales son más difíciles de expulsar que los no inmigrantes, incluso después de que surjan riesgos de seguridad nacional, lo que aumenta los costos y agrava el riesgo de errores asociados con la admisión de estas personas. Y aunque los inmigrantes generalmente están sujetos a una verificación de antecedentes más exhaustiva que los no inmigrantes, dicha verificación es mucho menos fiable cuando el país del que se busca emigrar mantiene políticas inadecuadas de gestión de identidad o intercambio de información, o representa riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos”, expone el primer ejecutivo.

“Las restricciones y limitaciones impuestas por esta proclamación son, a mi juicio, necesarias para impedir la entrada o admisión de ciudadanos extranjeros sobre los cuales el gobierno de los Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para el país. Dichas restricciones y limitaciones son necesarias para obtener la cooperación de gobiernos extranjeros, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y promover otros objetivos importantes de política exterior, seguridad nacional y antiterrorismo”, continúa el presidente.

Venezuela, Haití y Cuba

La orden desglosa las restricciones por país. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se indica que el país sudamericano “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles, y no cuenta con medidas adecuadas de selección e investigación”.

El gobierno de EE.UU. esboza que, “históricamente”, Venezuela se ha negado a aceptar el regreso de sus nacionales sujetos a deportación. “Según el Informe de Estadías Excesivas, Venezuela tuvo una tasa de permanencia en el país del 9.83 % tras el vencimiento de la visa B-1/B-2”, detalla el documento.

En el caso de este país, se suspendió la entrada de nacionales de Venezuela como inmigrantes y como no inmigrantes con visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J.

“Los funcionarios consulares reducirán la validez de cualquier otra visa de no inmigrante emitida a nacionales de Venezuela en la medida permitida por la ley”, agrega la proclamación.

Con respecto a Cuba, la orden lo identifica como un país patrocinador del terrorismo.

“El gobierno cubano no coopera ni comparte suficiente información policial con Estados Unidos. Históricamente, Cuba se ha negado a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados. Según el Informe de Estadías Excesivas, Cuba tuvo una tasa de permanencia con visas B-1/B-2 del 7.69 % y una tasa de permanencia con visas F, M y J del 18.75 %”, declara la Administración.

En cuanto a Haití, la orden plantea que “cientos de miles” de inmigrantes haitianos indocumentados ingresaron masivamente a Estados Unidos durante la administración Biden.

“Esta afluencia perjudica a las comunidades estadounidenses al generar graves riesgos de aumento de las tasas de permanencia ilegal, el establecimiento de redes criminales y otras amenazas a la seguridad nacional. Como es bien sabido, Haití carece de una autoridad central con suficiente disponibilidad y difusión de la información policial necesaria para garantizar que sus ciudadanos no socaven la seguridad nacional de Estados Unidos”, alega Trump.

EE.UU. suspendió la entrada de cubanos y haitianos bajo las visas antes mencionadas.

En un mensaje grabado desde la Casa Blanca, el presidente menciona el ataque a un grupo de manifestantes pro-Israel en Boulder, Colorado, como justificación a las restricciones de ingreso a EE.UU.

“No los queremos. En el siglo 21, hemos visto un ataque terrorista tras otro cometidos por extranjeros que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas y que provienen de lugares peligrosos de todo el mundo. Y gracias a las políticas abiertas de Joe Biden, hoy hay millones y millones de estos indocumentados que no deberían estar en nuestro país”

Trump argumenta: “En mi primera Administración, mis poderosas restricciones de viajes fueron unas de las políticas más exitosas y fueron parte central para prevenir ataques terroristas extranjeros mayores en suelo estadounidense. No vamos a dejar que lo que pasa en Europa pase en Estados Unidos”.

El republicano confirma que, a los fines de imponer la restricción, le solicitó al secretario de Estado, Marco Rubio, a realizar una revisión de regiones de alto riesgo y hacer recomendaciones.

