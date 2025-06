El cine de las Américas vuelve a las pantallas de Nueva York 

En una ciudad reconocida por su vibrante vida cultural, The Americas Film Festival New York (TAFFNY) ha logrado consolidarse como referente entre los festivales que apuestan al cine independiente y que dan visibilidad a las historias del continente americano que no siempre encuentran espacio en las salas comerciales.

Y este año, el festival celebra su duodécima edición con una programación diversa y poderosa, que del 12 al 20 de junio ofrecerá al público acceso gratuito a proyecciones de películas de 17 países en múltiples espacios de la ciudad.

Fundado en 2013 por la División de Estudios Interdisciplinarios del Centro para la Educación de los Trabajadores (CWE) del City College de Nueva York, TAFFNY surgió con el propósito de ofrecer una plataforma a voces y narrativas marginadas que reflejen la riqueza cultural y la diversidad de los pueblos de las Américas.

Escena de la película “No nos moverán, que forma parte del festival./Cortesía

“TAFFNY nació hace 12 años en un momento en el que, a pesar de la abundante oferta de festivales de cine, existía un vacío evidente, no había un espacio que realmente ofreciera visibilidad a ciertas minorías que, aunque producen sus propias historias, no encuentran canales de exhibición que las acerquen a audiencias amplias y diversas, más allá de los círculos de nicho. Ese fue nuestro reto al fundarlo; crear un festival inclusivo, accesible y comprometido con la riqueza narrativa de las Américas”, explica Diana Vargas, directora artística del festival.

Con los años, TAFFNY se ha convertido en un punto de encuentro entre cineastas consagrados y talentos emergentes. Su competencia oficial de cortometrajes, se reconoce hoy como una importante vitrina para nuevas voces del cine independiente; este año, más de 25 cortometrajes competirán en las categorías de Ficción, Documental, Animación y Experimental.

La producción “Gardel Está Vivo” también forma parte de la programación de este año./Cortesía

“Como curadora, para mí siempre es un placer y una enorme responsabilidad presentar historias que conmueven, inspiran y desafían. Este año, por ejemplo, abrimos el festival con una película que retrata a jóvenes que, a pesar de los obstáculos que les impone el sistema, logran encontrar su lugar en el mundo, también presentamos un potente documental sobre Carlos Gardel y su leyenda viva en las calles de Medellín; la historia íntima y poderosa de una hermana de una de las víctimas de la matanza de Tlatelolco en México; relatos de vidas que se conectan a través del amor, porque el amor no tiene fronteras; o la historia de una niña que enfrenta, desde su entorno familiar, los desafíos de la salud mental. Son películas que no solo entretienen, sino que abren espacios de reflexión urgente”, señala Vargas.

El festival se inaugura el miércoles 12 de junio en el Instituto Cervantes con el estreno neoyorquino de “Becoming Vera”, dirigida por Sergio Vizuete, la película narra la historia de una joven pianista de 18 años que, tras pasar su infancia bajo el cuidado del Estado, encuentra en el Latin Jazz un camino de sanación y autodescubrimiento.

La clausura será el viernes 20 de junio en el Museo Nacional del Indio Americano con “So Surreal: Behind the Mask”, un documental que explora la influencia de las máscaras indígenas en el arte surrealista europeo y el proceso de restitución de un objeto ceremonial arrebatado hace más de un siglo.

El documental “So Surreal: Behind the Mask” cerrará el festival el 20 de junio./Cortesía

Formato gratuito

Una de las características más distintivas de TAFFNY es su formato itinerante y gratuito. Las proyecciones se extienden por distintos puntos de la ciudad, como el Instituto Cervantes, el Consulado General de Colombia, Manhattan Neighborhood Network, el Graduate Center de CUNY y el propio CWE, facilitando el acceso a públicos diversos en sus propios vecindarios.

Además de su valor cultural, TAFFNY tiene un fuerte compromiso con la inclusión económica.

“TAFFNY es un festival que el público espera con entusiasmo cada año y lo valora profundamente, especialmente ahora que tantas propuestas culturales se han vuelto inaccesibles por su alto costo. Todo esto es posible gracias al compromiso de la City University of New York (CUNY) y, en particular, al apoyo incondicional del decano Juan Carlos Mercado, quien ha creído firmemente en esta iniciativa desde el primer día”, afirma Vargas.

Durante nueve días, se presentarán largometrajes y cortos de países como Argentina, Brasil, Colombia, Canadá, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Muchas de estas películas han sido reconocidas en festivales internacionales y abordan temas urgentes como la justicia social, la salud mental, la migración, la identidad de género y la memoria histórica.

Películas animadas como “The Wasp and the Wildflower” participan del encuentro./Cortesía

Más allá de su oferta cinematográfica, TAFFNY es una invitación a mirar las Américas con otros ojos, con sensibilidad, con conciencia y con una profunda valoración por sus múltiples voces. Un festival que apuesta por el cine como lenguaje universal de memoria, identidad y transformación.

Más información: https://www.taffny.com/